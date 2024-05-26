封「小黨終結者」！呂秋遠預言黃國昌2年後將成民眾黨棄子

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呂秋遠表示，案件到了憲法法院，因為立法程序有重大瑕疵、違反權力分立原則、法律明確性原則、比例原則，有非常高的可能性會被宣告違憲，這幾天立法院所做的「努力」全部作廢，法案又回到了原地。總統不可以到立院備詢、立院調查權不能擴及人民、關於官員的備詢規範，不能違反法律明確性原則、比例原則等等，這些問題都顯而易見，更別說嚴重的程序瑕疵，都會讓這些修正案白費功夫，被宣告違憲。
呂秋遠說，當然這幾天公民的努力並非白費，從521到524抗議現場，就是一個大型民主教室。到現場就會看到去核心化的集會無所不在。任何一個民眾都可以上台抒發己見，講述自己的心情。那裡有高中生用顫抖的聲音，念著手中的草稿，也有大學生講講自己為什麼要來現場。
此外，濟南教會就像是聖殿補給站，讓各種人進入補給，想休息、想吃東西喝水、上廁所，不分是不是基督徒，是不是來支持抗議的人、是不是小草，通通都可以在上帝的懷抱裡。10年前參加太陽花的從前年輕人、現在中年人，無私的提供各種物資、金錢與住宿，讓現場保持五餅二魚的狀態。
有人在彈吉他，隨時可以加入一起唱，可以席地而坐，走累了，可以就拿著一瓶水，在夏日晚風裡，跟朋友一起聽歌。站起身來，川流不息的人群，有慷慨激昂、有溫柔堅定，各種不同的年齡層與性別，拿著各種創意標語，諷刺「道德的長城、阿北的法務部長」與立法院的毀憲亂政，承認自己喵視國會。各種奇裝異服、攜家帶眷，五顏六色、目不暇給。
呂秋遠認為，這是一場溫柔但強韌的嘉年華，雖沒辦法阻止法案通過，因為裡面的人即使已經失心瘋，但還是合法的立法委員，既然汐止的捍衛者堅持要通過，表決就是會過。外面的聲音，對他們來說只是雜音，何足掛齒。
呂秋遠說，這大型民主教育集會，已經讓更多人理解自律、互助、平等、討論、參與等等民主價值的可貴，這些人，在未來的每一次選舉中，會更堅定的影響別人的投票，讓台灣的未來可以更好。
至於黃國昌，呂秋遠表示，這個小黨的終結者，在道德上已經完全破產，2年後就得從民眾黨的不分區立委下台，即便傅崑萁這麼喜歡拍他的頭，朱立倫覺得他是新北的自己人，未來國民黨還是不可能禮讓他，新北市怎麼可能給民眾黨？
呂秋遠預言，2年後黃國昌會成為民眾黨的棄子，當然他可以選擇進入國民黨，但是連汐止區立委都不敢挑戰的男人，在太陽花運動，背叛國民黨；在時代力量時，左打文哲、右打國瑜，國民黨又山頭林立，已經是三姓家奴，只為權位，毫無中心思想，誰會支持他？「沒有位置、沒有理念的黃國昌，什麼都不是。」
呂秋遠表示，政治職位是一時的，但是公民教育與道德是永遠的，這2次的運動，將會在未來慢慢發酵，最後開花結果，不論是明年的罷免，或是4年後的大選。五月已經快結束，黎明一定會到，一起戰鬥的學友也是。「星期二，我們繼續努力。台灣，望你順遂。」