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陸劇大咖男星沒微博！中國粉絲出征霍建華　列「表態名單第一位」

▲霍建華作為中國頂劉男藝人，近日遭中國粉絲出征，位列「未表態反台獨」台灣藝人名單第一位，事實上，霍建華既沒有微博也沒有臉書帳號。（圖／翻攝自微博）
▲霍建華作為中國頂劉男藝人，近日遭中國粉絲出征，位列「未表態反台獨」台灣藝人名單第一位，事實上，霍建華既沒有微博也沒有臉書帳號。（圖／翻攝自微博）

記者張一笙／綜合報導

霍建華近年事業重心轉往中國，不過在結束宮鬥劇《如懿傳》及電影《大約在冬季》後遇上新冠肺炎疫情，因此他已經長達4年在中國沒有作品，直到去年復出，主演電視劇《玫瑰的故事》，以精湛的演技及帥氣的臉蛋，再度吸引粉絲目光。近日，中國官方發布「反台獨聲明」，甚至做出一張表單來逼迫台灣藝人表態，眼尖的粉絲發現，沒有微博及臉書帳號的霍建華，被列為未表態的台灣藝人當中的第一位。

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▲霍建華友情客串《忘了我記得》，與謝盈萱詮釋婚姻亮紅燈的怨偶。（圖／Netflix提供）
▲霍建華被中國網友列為「未表態反台獨」第一位。（圖／Netflix提供）
霍建華當年與趙麗穎共同演出古裝劇《花千骨》而爆紅，演藝事業達到巔峰，更與影后周迅一同主演《如懿傳》，憑藉強大演技及帥氣容顏成就《如懿傳》的超狂收視率，正式躋身中國頂流男演員之列。

正當霍建華還在走紅時，2018年無預警對外宣布關閉微博帳號：「從今以後，只想用最純粹的方式和大家交流（就是用影視作品），所以從今天起關閉華傑工作室Facebook／微博；謝謝一路以來所有支持我的影迷朋友。」而社群關閉的原因，霍建華從未對外說明過。

▲霍建華憑藉《花千骨》、《如懿傳》躋身中國頂劉男星之列。（圖／翻攝自微博）
▲霍建華憑藉《花千骨》、《如懿傳》躋身中國頂劉男星之列。（圖／翻攝自微博）
近日，有中國粉絲做出一張未表態「反台獨」的台灣藝人名單，赫見霍建華被列在所有台灣藝人中的第一位，可見中國粉絲對他的重視。有小粉紅出征表示：「霍建華的劇別播了」、「風殺他」、「霍建華表態」，不過也有中國粉絲為他說話：「霍建華他沒有微博」、「一定要逼啞巴說話嗎」、「他沒有社交軟體」！或許，霍建華早就預料這一天的到來。

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