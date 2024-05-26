陸劇大咖男星沒微博！中國粉絲出征霍建華 列「表態名單第一位」
霍建華近年事業重心轉往中國，不過在結束宮鬥劇《如懿傳》及電影《大約在冬季》後遇上新冠肺炎疫情，因此他已經長達4年在中國沒有作品，直到去年復出，主演電視劇《玫瑰的故事》，以精湛的演技及帥氣的臉蛋，再度吸引粉絲目光。近日，中國官方發布「反台獨聲明」，甚至做出一張表單來逼迫台灣藝人表態，眼尖的粉絲發現，沒有微博及臉書帳號的霍建華，被列為未表態的台灣藝人當中的第一位。
記者張一笙／綜合報導
霍建華當年與趙麗穎共同演出古裝劇《花千骨》而爆紅，演藝事業達到巔峰，更與影后周迅一同主演《如懿傳》，憑藉強大演技及帥氣容顏成就《如懿傳》的超狂收視率，正式躋身中國頂流男演員之列。
正當霍建華還在走紅時，2018年無預警對外宣布關閉微博帳號：「從今以後，只想用最純粹的方式和大家交流（就是用影視作品），所以從今天起關閉華傑工作室Facebook／微博；謝謝一路以來所有支持我的影迷朋友。」而社群關閉的原因，霍建華從未對外說明過。
近日，有中國粉絲做出一張未表態「反台獨」的台灣藝人名單，赫見霍建華被列在所有台灣藝人中的第一位，可見中國粉絲對他的重視。有小粉紅出征表示：「霍建華的劇別播了」、「風殺他」、「霍建華表態」，不過也有中國粉絲為他說話：「霍建華他沒有微博」、「一定要逼啞巴說話嗎」、「他沒有社交軟體」！或許，霍建華早就預料這一天的到來。