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對三星說掰掰？外媒揭Google Pixel 10晶片將轉單台積電

▲ 外媒揭露，Google正和台積電合作開發「第一款完全客製化」Tensor G5晶片，將由台積電生產、並用於2025年的Pixel 10系列手機。圖為Google Pixel 8a10手機。（圖／記者周淑萍攝）
▲ 外媒揭露，Google正和台積電合作開發「第一款完全客製化」Tensor G5晶片，將由台積電生產、並用於2025年的Pixel 10系列手機。圖為Google Pixel 8a10手機。（圖／記者周淑萍攝）

國際中心顏得智／綜合報導

Google Pixel系列手機的Tensor處理器過往與韓國三星晶片密切合作，但有外媒近日揭露，Google正和台積電合作開發「第一款完全客製化」Tensor G5晶片，並用於2025年的Pixel 10系列手機。

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根據Android Authority 報導，以往Google的Tensor處理器一直與三星晶片部門合作開發，然而，三星晶片的散熱和效率品質仍需努力，才能媲美台積電。

報導指出，這種情況可能很快將改變。雖然 Pixel 9搭載的 Tensor G4仍將由三星製造，但Tensor G5的部分，有消息指出，可能將由台積電代工，若成真，將成為首款沒有三星幫助的 Google 晶片。報導提到，是透過公開的貿易資料，從公司進出口發貨清單的申報貨物內容，逐一解析進而發現其中蹊蹺。

報導進一步提到，從出口商資訊得知是Google 台灣分公司，進口商則是印度一家名為Tessolve Semiconductor 的公司，專注於半導體解決方案，指出Google可能與Tessolve合作，以轉移先前三星做的部分工作。


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