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鄭怡靜大巨蛋開球想多投兩顆！三度征戰奧運：希望能再站上頒獎台

▲鄭怡靜身穿99號球衣在大巨蛋為富邦悍將開球，談及即將到來的巴黎奧運希望能再次奪牌，取得好成績。（圖/記者陳云茹攝）
▲鄭怡靜身穿99號球衣在大巨蛋為富邦悍將開球，談及即將到來的巴黎奧運希望能再次奪牌，取得好成績。（圖/記者陳云茹攝）

記者陳云茹/綜合報導

富邦悍將大巨蛋主場三連戰最後一天，邀請桌球國手「學姊」鄭怡靜擔任開球嘉賓，鄭怡靜2021年曾在洲際棒球場為中信兄弟開球，此次前進台北大巨蛋，她身穿背號99號球衣投出好球，談及即將到來的巴黎奧運也希望能再次奪牌，取得好成績。

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▲鄭怡靜第一次到大巨蛋坦言非常震撼。（圖/記者陳云茹攝）
▲鄭怡靜第一次到大巨蛋坦言非常震撼。（圖/記者陳云茹攝）
第一次走進大巨蛋，鄭怡靜興奮表現非常震撼，「這個場地非常大又非常新，感受非常特別，剛剛在場上投完之後還很想要再多投兩顆球，而且看到這麼多球迷進場來看棒球，我自己也覺得熱血沸騰。」

鄭怡靜上次開球時曾說過最欣賞的選手是中職人氣王彭政閔，這次開球她則表示也很喜歡陳金鋒，對「台灣鋒砲」國際賽表現非常印象深刻。

▲鄭怡靜笑說進到大巨蛋讓她熱血沸騰，很想多投兩顆球。（圖/記者陳云茹攝）
▲鄭怡靜笑說進到大巨蛋讓她熱血沸騰，很想多投兩顆球。（圖/記者陳云茹攝）
鄭怡靜最愛恰恰、鋒砲

鄭怡靜2016年里約奧運首度踏上奧運殿堂，接連擊敗白俄羅斯選手維克托莉亞‧帕芙洛薇琪及韓國削球手徐孝元後晉級，但八強賽中不敵曾拿下奧運金牌的中國選手李曉霞，止步八強但仍創造台灣本土女子選手最佳紀錄。

鄭怡靜2020再戰東京奧運，單打部分雖爆冷在第三輪吞敗，止步32強。但混雙與林昀儒搭檔拿下銅牌，為中華隊桌球項目睽違21年再奪牌，也是本土選手首次在奧運奪下獎牌。女團部分則與陳思羽、鄭先知闖入八強，寫下中華女團在奧運的最好成績。

▲鄭怡靜將代表中華隊參加巴黎奧運，此次將是她生涯第三度站上奧運舞台。（資料照/記者陳云茹攝）
▲鄭怡靜將代表中華隊參加巴黎奧運，此次將是她生涯第三度站上奧運舞台。（資料照/記者陳云茹攝）
鄭怡靜三度踏上五環殿堂

此次巴黎奧運將是鄭怡靜第三度登上奧運舞台，她表示能再次參加奧運非常興奮，綜合前兩次的經驗，自認這次可以更沈穩面對比賽及對手，「上一次帶著一些任務參賽，壓力會相較比較大，這一次我會更專注在自己的表現，當作第一次去奧運比賽，當然希望能再次站上頒獎台，但不會預設任何門檻，希望自己多贏一場是一場。」

鄭怡靜也透露奧運前的備戰賽訓狀況，除了月底將前往重慶參加WTT重慶冠軍賽，接著還會遠赴歐洲參加兩站巡迴賽，之後就會進入巴黎奧運前一個月的封閉訓練，「這三站比賽會以搶種子積分為主，所以這三站格外重要。」


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