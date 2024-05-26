鄭怡靜大巨蛋開球想多投兩顆！三度征戰奧運：希望能再站上頒獎台

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鄭怡靜上次開球時曾說過最欣賞的選手是中職人氣王彭政閔，這次開球她則表示也很喜歡陳金鋒，對「台灣鋒砲」國際賽表現非常印象深刻。
鄭怡靜最愛恰恰、鋒砲
鄭怡靜2016年里約奧運首度踏上奧運殿堂，接連擊敗白俄羅斯選手維克托莉亞‧帕芙洛薇琪及韓國削球手徐孝元後晉級，但八強賽中不敵曾拿下奧運金牌的中國選手李曉霞，止步八強但仍創造台灣本土女子選手最佳紀錄。
鄭怡靜2020再戰東京奧運，單打部分雖爆冷在第三輪吞敗，止步32強。但混雙與林昀儒搭檔拿下銅牌，為中華隊桌球項目睽違21年再奪牌，也是本土選手首次在奧運奪下獎牌。女團部分則與陳思羽、鄭先知闖入八強，寫下中華女團在奧運的最好成績。
鄭怡靜三度踏上五環殿堂
此次巴黎奧運將是鄭怡靜第三度登上奧運舞台，她表示能再次參加奧運非常興奮，綜合前兩次的經驗，自認這次可以更沈穩面對比賽及對手，「上一次帶著一些任務參賽，壓力會相較比較大，這一次我會更專注在自己的表現，當作第一次去奧運比賽，當然希望能再次站上頒獎台，但不會預設任何門檻，希望自己多贏一場是一場。」
鄭怡靜也透露奧運前的備戰賽訓狀況，除了月底將前往重慶參加WTT重慶冠軍賽，接著還會遠赴歐洲參加兩站巡迴賽，之後就會進入巴黎奧運前一個月的封閉訓練，「這三站比賽會以搶種子積分為主，所以這三站格外重要。」