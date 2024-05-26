福寶回中國爆「打黑工」接客！粉絲見外流照氣瘋 官方回應超傻眼
大貓熊「福寶」2020年7月在南韓出生，今年4月因協議期滿返回中國，並於神樹坪基地隔離，未來預計在該地與粉絲展出見面。沒想到，近期網路上卻流傳多張福寶在非展示區的高清照，可見居住環境十分不佳，且還爆出福寶被移到繁殖場打黑工「接客」。對此，中國大熊貓保護研究中心24日回應，該組照片確認是偷拍照，已報警處理，待調查結果出爐後再向外界公布，避重就輕的回覆讓南韓網友全氣炸。
記者賴禹妡／綜合報導
近期網路上流傳多張大熊貓「福寶」在非展示區的高清照，指出福寶被移到繁殖場打黑工「接客」，一次只要花2000元人民幣（約台幣8905元）即可近距離撫摸福寶，當地甚至還有民宿業者在直播時分享投餵福寶的經歷，透露福寶很溫馴。照片中可見，福寶的居住環境十分髒亂，食物也被隨意放置，福寶更露出黯淡無光的眼神，讓許多人心疼不已。
對此，中國大熊貓保護研究中心只在評論區回應「關於網路流傳福寶近期圖片一事，確定為偷拍者所為，目前基地已報警，待有調查結果後，我們將及時予以公布。」避重就輕的說法讓網友們完全不買單，撇除福寶的照護問題，研究中心承認有非相關人員闖入非展覽區域，代表基地保全不力，不少粉絲相當擔心福寶的安全。
雖然在中國四川衛視《熊貓家園》22日的直播中，熊貓中心專家強調福寶適應得很好，不久後就會轉移到公開區域，福寶即將在神樹坪基地與大眾見面。但福寶疑似打黑工「接客」的消息流出後，仍讓大批南韓網友怒轟「既然這樣幹嘛帶走，氣死人了」、「說要給牠一座大山，結果讓牠接客」、「重新還回來吧，我們公主這是什麼事啊」。
而中國大熊貓保護研究中心25日再度於微博發文闢謠，表示福寶現在居住在神樹坪基地繁育園，相鄰獸舍間設計有交流窗，有利於福寶更快融入基地大熊貓種群。此外，繁育園飼養管理空間也對於飼養員觀察和照顧福寶較為方便，才能與福寶交流建立信任、降低應激反應。
中國大熊貓保護研究中心強調，經過核實未發現有非工作人員進入繁育園觸摸、投餵以及拍攝福寶照片的情況，「根據福寶目前適應情況，基地計劃近期將福寶轉移到開放區，待其逐步適應後與公眾見面。」