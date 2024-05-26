hito音樂獎／Energy撂30人殺上台！驚喜「嗨跳16蹲」全場激動尖叫

SJ團魂炸裂！厲旭大婚13名團員全到齊　韓庚強仁起範晟敏都來了

▲Suoer Junior團魂炸裂！厲旭（後排左5）今（26）日舉辦婚禮，SJ的13名團員通通排除萬難到場共襄盛舉，就連離隊的韓庚、強仁、起範、晟敏都來了，讓不少粉絲們都十分感動。（圖／攝自IG）
▲Suoer Junior團魂炸裂！厲旭（後排左5）今（26）日舉辦婚禮，SJ的13名團員通通排除萬難到場共襄盛舉，就連離隊的韓庚、強仁、起範、晟敏都來了，讓不少粉絲們都十分感動。（圖／攝自IG）

記者張一笙／綜合報導

南韓超人氣天團Super Junior成員厲旭今（26）日在南韓首爾Bonelli Garden舉辦人生大事，迎娶前女團「Tahiti」成員Ari。厲旭與Ari的婚禮並沒有對外公開，不過根據受邀者流出的畫面，可以看到SJ全體成員通通到齊，就連已經離隊的韓庚、強仁、起範、晟敏全都到場共襄盛舉，讓不少E.L.F.（粉絲名）都直呼感動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲厲旭（右）今日迎娶Ari（左）。（圖／翻攝自IG）
▲厲旭（右）今日迎娶Ari（左）。（圖／翻攝自IG）
厲旭與Ari的婚禮並未對外公開，但小倆口邀請了他們的親朋好友們到現場，下午時就有場內的影片曝光，由隊長利特主持婚禮，只見Ari身穿白紗由父親牽進場，厲旭在花道上興奮地與岳父擁抱，並且牽起Ari的手緩緩進場。

在一旁的畫面中，可以看到Super Junior所有成員都坐在一起，不僅起範、強仁、晟敏都到齊，連遠在中國的韓庚也特地飛到韓國參加厲旭的婚禮，13人睽違多年再次同框，讓不少粉絲們都十分感動。

▲厲旭（右）單膝下跪獻花給Ari（左）。（圖／翻攝自IG）
▲厲旭（右）單膝下跪獻花給Ari（左）。（圖／翻攝自IG）
厲旭與Ari也在稍早完成婚禮2次進場，只見厲旭一身白色西裝宛如白馬王子，挽著身穿粉色禮服的Ari進場，看起來就像童話故事中的王子與公主，2人進場時，也再度掀起熱烈尖叫聲。不少E.L.F.看到熟悉的身影再度團聚，在IG上紛紛哭喊留言：「我好感動」、「真沒想到我還能看到13人合體的一天」、「我等這一天等好久」、「不論你們相不相信，我現在在一邊拿著手機一邊拿著衛生紙在擦眼淚」，Super Junior成軍19年，承載著不少人的青春回憶，如今13人再度合體，也在社群上掀起一波轉發潮。

▲「SM娛樂」的首席執行官李成秀也到現場，見證Super Junior久違的13人合體。（圖／翻攝自Chris Lee IG）
▲「SM娛樂」的首席執行官李成秀也到現場，見證Super Junior久違的13人合體。（圖／翻攝自Chris Lee IG）
▲厲旭（右）與Ari婚禮2次進場，宛如白馬王子與公主。（圖／翻攝自seoki2j IG）
▲厲旭（右）與Ari婚禮2次進場，宛如白馬王子與公主。（圖／翻攝自seoki2j IG）

厲旭要結婚了！SJ新舊緋聞一次看　希澈從MOMO狂粉變成男朋友

SJ厲旭熱戀4年娶Ari！認愛道歉獲祝福　否認為女友開咖啡店

快訊／Super Junior厲旭閃電宣布結婚！5月迎娶小7歲演員女友Ari

南珠出道13年獨自來台超市掃貨！秀友情戒指：Apink她們與我同在

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代