SJ團魂炸裂！厲旭大婚13名團員全到齊 韓庚強仁起範晟敏都來了
南韓超人氣天團Super Junior成員厲旭今（26）日在南韓首爾Bonelli Garden舉辦人生大事，迎娶前女團「Tahiti」成員Ari。厲旭與Ari的婚禮並沒有對外公開，不過根據受邀者流出的畫面，可以看到SJ全體成員通通到齊，就連已經離隊的韓庚、強仁、起範、晟敏全都到場共襄盛舉，讓不少E.L.F.（粉絲名）都直呼感動。
記者張一笙／綜合報導
厲旭與Ari的婚禮並未對外公開，但小倆口邀請了他們的親朋好友們到現場，下午時就有場內的影片曝光，由隊長利特主持婚禮，只見Ari身穿白紗由父親牽進場，厲旭在花道上興奮地與岳父擁抱，並且牽起Ari的手緩緩進場。
在一旁的畫面中，可以看到Super Junior所有成員都坐在一起，不僅起範、強仁、晟敏都到齊，連遠在中國的韓庚也特地飛到韓國參加厲旭的婚禮，13人睽違多年再次同框，讓不少粉絲們都十分感動。
厲旭與Ari也在稍早完成婚禮2次進場，只見厲旭一身白色西裝宛如白馬王子，挽著身穿粉色禮服的Ari進場，看起來就像童話故事中的王子與公主，2人進場時，也再度掀起熱烈尖叫聲。不少E.L.F.看到熟悉的身影再度團聚，在IG上紛紛哭喊留言：「我好感動」、「真沒想到我還能看到13人合體的一天」、「我等這一天等好久」、「不論你們相不相信，我現在在一邊拿著手機一邊拿著衛生紙在擦眼淚」，Super Junior成軍19年，承載著不少人的青春回憶，如今13人再度合體，也在社群上掀起一波轉發潮。