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PLG季後賽／Middleton到場看自己打球　曼尼高直言：這是很棒的事

▲國王洋將曼尼高今晚表現出色，全場攻下17分7籃板，末節得到12分更是價值連城，在表弟Khris Middleton面前打出一場好球。（圖／PLG提供）
▲國王洋將曼尼高今晚表現出色，全場攻下17分7籃板，末節得到12分更是價值連城，在表弟Khris Middleton面前打出一場好球。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/臺中報導

P.League+新北國王今（26）日在客場洲際迷你蛋以90：86擊敗福爾摩沙夢想家，國王洋將曼尼高今晚表現出色，全場攻下17分7籃板，末節得到12分更是價值連城。他賽後表示自己在NBA打球的表弟Khris Middleton能夠到場，對他來說永遠是很棒的事，但自己今天整體而言對表現感到不滿意。

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末節攻下12分　曼尼高開心Middleton到場看球

曼尼高今天首節得到5分之後，第二和第三節都沒有再得分，但末節爆發轟下12分，成為率領球隊逆轉的功臣。他表示自己在場上的工作主要是防守，進攻不是他主要的任務。而對於自己表弟Middleton能夠到場，他直言「這永遠都是很棒的事」。

「我其實不知道自己為什麼會在這邊，我對自己的表現很不滿意。」曼尼高在賽後記者會上如此說道，他強調是下半場好的防守表現幫助球隊贏下這場比賽，未來國王必須要嘗試在4節的比賽中打出同樣的水準，才能贏下系列賽。

有效限制夢想家得分　國王拿下主場優勢

國王教練萊恩賽後表示，球隊嘗試在前兩場拿下一場，今天做到他們應該做的事，拿回主場優勢，「所有球員都這一場都打得非常強悍，連續兩場比賽將他們控制在90分以下，防守端的紀律帶領我們贏下這場球。」

林書豪則是說，G2能夠贏下來主要是依靠防守，「我覺得今天是一場靠防守和搶籃板給對手壓力的比賽，這就是為什麼曼尼高和愷諺在這裡，是因為他們付出很多努力去防守和進攻，我對我的隊友感到很驕傲。」

Middleton曾在2021年幫助密爾瓦基公鹿隊奪得冠軍，在台灣也有很高的知名度。今天他來到臺中看球，下周也確定會前往新莊體育館前往看國王隊的主場比賽。

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