曾合作SJ、玄彬！南韓女神崔呈媛中文說超好 宣布進軍台灣演藝圈
南韓女星崔呈媛入行9年，曾經和Super Junior、玄彬和張東健合作，中文說得很流利的她，宣布進軍台灣演藝圈，今（26）日現身阿沁「一人一首阿沁REAL盃歌唱大賽」活動，將擔任評審工作，崔呈媛透露阿沁在韓國很有名，大讚對方：「寫歌很好聽厲害，有機會想唱他寫的歌！」阿沁也邀請崔呈媛來他的演唱會當嘉賓。
記者楊穎軒／綜合報導
崔呈媛曾經在中國發展，2015年拍攝Super Junior〈Magic〉MV出道，演過韓劇《評價女王》、《漢摩拉比小姐》、《在你視線停留的地方》等，也與玄彬、張東健共同演出電影《屍落之城》。崔呈媛擁有精緻小臉和明亮清澈的大眼睛，外型甜美，經營短影片社群TikTok有成，吸引超過300萬粉絲追蹤，IG上也有323萬粉絲關注。
第一次來台的崔呈媛，預計待上5天，因為喜歡國片《不能說的秘密》已經先去淡江中學朝聖，手機滿滿都是淡水風景照，晚上去逛士林夜市，吃烤羊肉串、玩遊戲攤，贏得一隻娃娃，最喜歡台灣的芒果冰，臭豆腐則是不敢嘗試。
崔呈媛簽進台灣經紀公司，未來有計畫推出歌曲，未來幾天會進錄音室，由阿沁替她進行試音，「晴空未來」老闆Allen表示：「很高興能夠正式與崔呈媛合作，未來將全力推廣她在台的演藝事業，以全方位的藝人型態與觀眾們見面，敬請大家期待。」