卡森斯和恩多碰撞出「火花」！ 保鑣被驅逐出場　本人回應衝突

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本場比賽卡森斯與戰神洋將恩多（Youssou Ndoye）在球場上多次出現肢體碰撞，也有些火藥味，卡森斯對此表示：「其實我沒有生氣，總冠軍賽事強度比較高的比賽，我也沒有要批評任何球員或裁判，只是我還不太清楚裁判對於肢體碰撞上的尺度，我在很多地方打過球，每個地方都會有點不同，所以我希望之後能更清楚裁判的尺度。」
當時卡森斯保鑣衝上場護衛，根據聯盟的規則他因此被驅逐出場。卡森斯透露他和恩多已經認識了10多年了，知道對方是很有競爭意識的選手，沒有生他的氣，只是對於判決有些想法。
雲豹逆境中取勝 蔣淯安：成長的養分
雲豹總教練查爾斯（Charles Dube-Brais）賽後稱讚對手，直言戰神的本土球員表現非常好，像是林秉聖、黃聰翰等人，而且在第一節他們3分球非常準確、得了不少分，但也表示雲豹一直以來都是一支不斷在進步的球隊，此役能從落後到超前，並艱苦地贏得勝利，就說明了這一點。
「我要特別稱讚小安、小高，小安是一名眾所皆知很厲害的球員，能夠切入突破對手防線，而小高職業生涯才剛起步卻能夠有很好的表現，我很驕傲能夠與他們共事，另外，啓瑋那顆三分球是守住我們勝利很關鍵的一球。」查爾斯說。
蔣淯安認為，球隊在上一輪對海神的第3戰，也是在第一節被對手投進很多3分球，但最後有追回來，這種在逆境中還能逆轉比賽是我想看見的，他說：「這不是打順風球，而是球隊成長的養分。」