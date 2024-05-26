獨家／巫苡萱爆結束啦啦隊生涯！首回應「退役原因」：有點感傷
樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員巫苡萱，日前在網路節目《懿想天開》疑似發表退役宣言，引發外界熱議，《NOWnews今日新聞》獨家取得巫苡萱回應，她表示目前只是萌生這個想法，但一切都還沒確定，主要是因為今年（2024）心境上有些轉換，真的要離開還是會有點感傷，最近恢復單身的她也直言，近來很常跑圖書館，還期待能有豔遇出現。
記者吳昕蓓／台北報導
巫苡萱透露，她原本就打算在啦啦隊跳滿10年就退役，今年也已經第9年了，她開始覺得可以做一些其他事情，專心朝著演藝圈主持發展「這也不算是官宣啦，因為這件事情我也還沒有跟球隊那邊講，只是有這個想法而已」，她直言如果真的離開了，雖然會很不捨隊友們，但除了私下約，在綜藝節目上也都會遇到，因此不會太難過。
巫苡萱坦言，要離開最不捨的是對啦啦隊的情感，「我們從以前舊的球隊，一直到現在，經過不一樣的管理的時代，這些很多很美好的回憶都會讓你覺得真的很喜歡那個舞台」，她感性表示，只要想到有天不會站在這個舞台上，也無法和隊友們一起應援，就會感覺有點哀傷，「這個球隊賦予我們更大、更多的是另外一個層面的情感」。
隊友小帆也祝福巫苡萱，認為她的主持工作做得很好，「我也很希望她可以踏上更大的路，以隊友身分來講，是滿會一直支持她的」，巫苡萱也提到這些年來，她在應援場上最印象深刻的事，除了樂天大紀事三連霸之外，就是因為疫情導致球賽延後，讓女孩們有機會在場上扮裝萬聖節，當時她扮成奪魂鋸的殺人魔，臉上直接塗成面具，但她不知道面具會裂開，「所以我一笑臉都裂掉，我那時候就看著小孩，他就嚇到！」
巫苡萱前陣子才結束7年感情，被問到目前身邊是否有新對象，她表示目前重心都在啦啦隊和節目上，沒有機會認識新的人，小帆也爆料，巫苡萱沒工作的時候都在看書充實自己，巫苡萱開玩笑表示，她現在很常去圖書館，還想說會不會有豔遇，「結果坐在我旁邊都是高中生，想說算了，我們先不要荼毒國家幼苗」，現階段還是想先專注在自身，專心充實自己。