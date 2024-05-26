最不實用家電TOP 10！冠軍「竟是它」超意外　這類全場買完後悔炸

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TOP 10「空氣清淨機」：室內空間若超過15坪以上，空氣清淨機使用效果不佳，再加上過敏體質想藉此改善過敏環境，其實有點困難，因為空氣清淨機無法完全隔絕塵蟎等過敏源，只能說實質上雖然是不廢的電器，但取決於居住環境條件。
TOP 9「移動式水冷扇」：移動式水冷扇不但冷房能力有限，還會讓空間變潮濕，建議3至5坪空間還是可以用，但5坪以上還是裝空調較佳。
TOP 8「氣炸鍋」：許多人認為氣炸鍋不如想像中好用，因為使用起來還是會有油煙，清理過程也十分麻煩，可以料理的食物體積更是有限。若屋主真的想購買，建議可以選擇可拆卸、好清洗的氣炸鍋機種，不過品質反映在價格上。
TOP 7「果汁機」：果汁機清潔起來較為麻煩，邊角容易卡食物殘渣，使用起來時間成本高，讓不少人買了就放在家中生灰塵。
TOP 6「電動按摩椅」：許多子女喜歡買按摩椅孝敬爸媽，但綜合屋主們意見，按摩椅一開始會很常使用，但頻率會隨著時間降低，最後只會淪為堆衣區占空間，且疏於保養還會龜裂脫皮。
TOP 5「吸塵器」：吸塵器有分無線及有線款式，大多數人會因為方便選擇無線款，但若不是一、二線大品牌，無線吸塵器續航力弱，吸力也不一定強，反而比起有線款更難用；有線款吸塵器則是難以在家中各角落都能找到插座使用。
TOP 4「感應式垃圾桶」：感應式垃圾桶有時太靈敏會自動開開關關，造成耗電量大增，加速用光儲存電量，當下次真的要使用時，反而發現感應式垃圾桶不會自動打開，還要再另外花時間充電，讓不少用戶感到困擾。
TOP 3「熱水壺」：熱水壺的功能只能輸出熱水，且耗電量高，卻還要擺在檯面上占位。建議若有喝熱水需求，可以安裝櫥下型飲水機，不但可以調節熱水溫度，也能直接喝常溫水，且擺在檯面下完全不占空間。
TOP 2「電烤盤、熱壓機」：功能單一的電器如電烤盤、熱壓機等廚房家電，通常外型美觀特別，藉此吸引消費者購買。不過許多人買回家後，只用1次就塵封在櫃子內，久而久之反而造成收納困擾。
TOP 1「廚餘機」：不少家庭主婦需要張羅全家三餐，都會買廚餘機來處理食物殘渣，不過廚餘機容量不大，一次又要運作好幾個小時，當廚餘量一多就會非常麻煩，相反地若廚餘量零少，又不會想花上好幾個小時處理，因此造成使用率大減。建議若是家中需要追垃圾車丟垃圾，下班時間又兜不上，再考慮是否要入手廚餘機。