當選民進黨高市黨部主委　黃文益：團結一致對外

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民進黨高雄市黨部晚間近9時許公布投票結果，黃文益以1萬8359票，擊敗對手陳慧文的1萬3739票。而黃文益也在晚間7時30分許先自行宣布當選。
黃文益也以「感恩、團結」來當作勝選感言，他要感謝選舉對手陳慧文，過程中她雙方秉持著君子之爭，兩人在這過程中各自努力拓展票源，雙方秉持君子之爭，完全沒有互相攻擊，這是場最沒有火藥味選舉。
同時，黃文益也感謝高雄市長陳其邁和高雄市議長康裕成在選舉過程中保持中立，協助選舉公平公正完成，及黨員們不分黨派支持他。黃文益說，未來市黨部要成為有戰鬥力的市黨部，選舉結束，不管哪個派系都應團結攜手一致對外，迎戰未來選舉。
黃文益也強調，接下來他沒有開心的時間，因為對手國民黨已經整軍完備，所以接下來要馬上跟黨部聯結，著手進行下一場選戰。這也是他在選舉過程中強調的，這是一個有戰鬥力的市黨部，除了讓黨員知道黨部有在關心大家，也要在媒體、政策上開始打前鋒，讓國民黨知道高雄市民進黨市黨部是個可戰鬥的市黨部。
黃文益也說，這場選舉已結束，要一起團結攜手，儘管選舉中有競爭，不管哪個派系，大家都要一致對外，希望高雄市愈來愈好，不希望高雄市落入不願做事的團隊手中，也再一次感謝大家的支持。