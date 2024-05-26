巫苡萱才想退役！上節目又爆女孩內鬨 竟和最正MC艾融有關
樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員巫苡萱被封為啦啦隊女神，先前她疑似在網路節目《懿想天開》發表退役宣言，引發外界關注，上節目《娛樂百分百》又在進行遊戲期間，對著隊友「最正MC」艾融語出驚人表示：「真的要退團了，原因是因為被艾融弄瘸」，再度掀起熱議。
記者吳昕蓓／綜合報導
《娛樂百分百》推出「你能畢業嗎？」第二季，進行小學階段體育課考驗時，第一階段女生組最後由凱希、巫苡萱、艾融三人搶奪冠軍寶座，為了獲勝，凱希、艾融分別拉攏巫苡萱結盟，見到凱希搶先發聲與巫苡萱同經紀公司，艾融也趕緊表示：「我們是同球團的啦啦隊。」想不到，巫苡萱為了選邊站竟突然自爆：「我差不多要退團了啦！」突然其來的發言讓艾融只能選擇孤軍奮戰，最後艾融仍靠自己獲勝，巫苡萱也逗趣的下了結論表示：「真的要退團了，原因是因為被艾融弄瘸。」
不僅如此，主持人黃偉晉在上體育課時無止盡上演「立刻要爆炸」的情緒，因遊戲關卡「腳丫全壘打」比照棒球規則，黃偉晉沒看過棒球賽，複雜的規則使他成為了團隊中的老鼠屎，自責到崩潰，甚至跪地連喊三次：「我不要錄了！」只能抱著頭自嘲：「都是我在雷耶，不懂規則才是最恐怖！」但了解規則後，黃偉晉也立刻開懷大笑：「我剛剛是不是也不能放棄？我現在越來越懂得規則了！」瞬間判若兩人，浮誇情緒讓身為對手的小賴（賴晏駒）都忍不住安慰他要冷靜。
眼看遊戲進行到最後，原本不太懂遊戲規則的「狼人殺女神」張語噥都成功取分，黃偉晉眼看自己成為全隊最狀況外的隊員，甚至害得大家慘敗，無法接受放聲大喊：「你們知道我比張語噥還雷嗎？為什麼我比張語噥雷一百倍？」講完瞬間假裝暈倒，戲精演技全場看傻。