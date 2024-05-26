高國慶引退賽「打好打滿」！餅總神調度完美告別 統一4：0勝兄弟
統一7-ELEVEN獅今（26）日在台南棒球場進行「綠色坦克」高國慶引退賽，此戰高國慶打第一棒、擔任指定打擊，整場4打數無安打，吞下3次三振，但在2局下敲出高飛犧牲打，貢獻1分打點，生涯累計903分打點，並在「餅總」林岳平的神調度，於9局上派高國慶鎮守一壘大關，譜寫完美劇本，加上許哲宴扛出職棒生涯首轟，以及先發古林睿煬繳6局無失分好投，致敬大學長高國慶，最終在9668名球迷見證下，統一獅以4：0完封中信兄弟，為高國慶引退日留下最棒的回憶。
記者路皓惟/台南報導
此戰是高國慶相隔近2年首次在一軍出賽，首局下第一打席面對兄弟先發投手余謙，在纏鬥4顆球後，揮棒落空吞下三振，隨後2局下在一、三壘有人情況下，高國慶第二打席擊出右外野深遠飛球，形成高飛犧牲打，打回球隊的第2分，幫助統一獅取得2：0領先。
統一獅在4局下兩出局，靠著許哲宴陽春全壘打再下一城，這也是許哲宴自2020年進入職棒以來的生涯首轟，幫助統一擴大至3：0領先，該局高國慶的第三打席遭到三振。
本場比賽高國慶「打好打滿」，7局下第四打席擊出游擊滾地球被刺殺出局。8局下統一獅攻佔滿壘，許哲宴選到保送擠回1分，高國慶生涯最後打席是滿壘「嗆司」，可惜揮棒落空三振，接著邱智呈內野滾地球出局，統一留下滿壘殘壘。
9局上陳韻文登板關門，在兩出局後，統一更換守備位置，高國慶改守一壘，這個劇本讓現場球迷嗨到最高點，最終統一獅就以4分之差拿下勝利。
統一先發投手古林睿煬主投6局僅被敲2支零星安打，飆出7次三振，拿下本季第3勝，接替登板的裴瑞茲1局無失分，陳韻文後援1局無失分。
中信兄弟余謙先發5局被敲6支安打，包括挨了一發陽春砲，失掉3分（2責失），投出6次三振、3次四壞球和1次四死球，承擔本場敗投。