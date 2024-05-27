WHA召開前夕　日內瓦湖畔台灣遊行再發聲

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歐洲各地學生自發組團到日內瓦聲援，王同學受訪表示，以前只有歐洲跟美國僑民的參加，來自瑞士、法國等歐洲留學生自去年起便組織赴日內瓦，透過較有創意的方式，發揮各自專長所學，幫助台灣發聲，他們認為這是現在多媒體時代更有效率的傳遞方式。
來自法國的陳小姐受訪時表示，她在國外生活已20、30年，遭遇到很多台灣人都會遇到的國籍認定困境，希望可以集結眾多台灣人的力量，成為改變的力量。她說：『(原音)就像是你要做任何事情，台灣已經不在一個國家的一個list上面，所以這些東西就是還有認定，就會起很多爭議就對了，所以我覺得如果有一天真的可以參加世界衛生組織、甚至聯合國的話，我們就覺得我們的身分被認定這樣子。』
同樣來自法國的River受訪時指出，台灣未被視為一個國家，因此在COVID-19疫情期間缺乏資源、未獲國際支持，因此站出來替台灣發聲。他說：『(英文原音)由於台灣沒有被聯合國正式承認為國家，在疫情期間他們沒有得到其他國家的支持，所以我來這裡的目的就是支持台灣加入WHO。』
活動現場也發生插曲，由立法院副院長江啟臣帶領的立委視導團到場後，現場的歐洲留學生立刻舉起「退回法案」、「反對國會濫權」的手板，也有民眾高喊「拒絕黑箱國會」，江啟臣則呼籲台灣在外應該一致團結，對外發聲。
來自歐洲各地的學生自發組團前往日內瓦聲援台灣。(劉品希 攝)
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