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WHA召開前夕　日內瓦湖畔台灣遊行再發聲

▲WHA召開前夕，僑胞與民團在日內瓦舉辦台灣大遊行。(劉品希 攝)
▲WHA召開前夕，僑胞與民團在日內瓦舉辦台灣大遊行。(劉品希 攝)

中央廣播電臺

第77屆世界衛生大會(WHA)將於27日在日內瓦登場，海外台僑與台灣民間團體在當地再度串聯，舉辦台灣大遊行活動，活動總召謝瑾表示，他們訴求公平與正義，將持續發聲到台灣獲得觀察員資格的那一天；活動現場也有外國人到場力挺，支持台灣參與國際組織。

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在世界衛生大會(WHA)召開前夕，台商、台僑、國內醫界與民間團體等今年再度串連舉辦台灣大遊行，上百名民眾於當地時間26日下午3時在日內瓦「三腳椅」廣場集結出發，沿日內瓦湖畔遊行，為台灣發聲。活動整合總召、瑞士台商會會長謝瑾說：『(原音)我們訴求都是一樣的，就是Love and Peace，Fair and Justice，我們要的是公平跟正義，但是我們是溫柔理性的發聲，我們不會放棄，我們每年都會來，直到那個時候，我們可以拿到觀察員的那一天。』

歐洲各地學生自發組團到日內瓦聲援，王同學受訪表示，以前只有歐洲跟美國僑民的參加，來自瑞士、法國等歐洲留學生自去年起便組織赴日內瓦，透過較有創意的方式，發揮各自專長所學，幫助台灣發聲，他們認為這是現在多媒體時代更有效率的傳遞方式。

來自法國的陳小姐受訪時表示，她在國外生活已20、30年，遭遇到很多台灣人都會遇到的國籍認定困境，希望可以集結眾多台灣人的力量，成為改變的力量。她說：『(原音)就像是你要做任何事情，台灣已經不在一個國家的一個list上面，所以這些東西就是還有認定，就會起很多爭議就對了，所以我覺得如果有一天真的可以參加世界衛生組織、甚至聯合國的話，我們就覺得我們的身分被認定這樣子。』

同樣來自法國的River受訪時指出，台灣未被視為一個國家，因此在COVID-19疫情期間缺乏資源、未獲國際支持，因此站出來替台灣發聲。他說：『(英文原音)由於台灣沒有被聯合國正式承認為國家，在疫情期間他們沒有得到其他國家的支持，所以我來這裡的目的就是支持台灣加入WHO。』

活動現場也發生插曲，由立法院副院長江啟臣帶領的立委視導團到場後，現場的歐洲留學生立刻舉起「退回法案」、「反對國會濫權」的手板，也有民眾高喊「拒絕黑箱國會」，江啟臣則呼籲台灣在外應該一致團結，對外發聲。


 
來自歐洲各地的學生自發組團前往日內瓦聲援台灣。(劉品希 攝)


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