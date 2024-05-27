颱風艾維尼加速北上！全台整週有梅雨 1圖看「氣溫、下雨熱區」
今（27）日開始梅雨鋒面接近，午後各地將陸續出現明顯降雨，中央氣象署指出，明日至週三（5/27至5/28）鋒面影響最劇烈，西半部要留意豪雨出現，週五（5/31）另一波鋒面來襲，雨勢會持續到週末；今年1颱風「艾維尼」則在昨（26）日上午生成，未來將加速往東北移動，距離台灣遙遠，無直接影響。
記者張志浩／綜合報導
氣象署表示，今天梅雨鋒面接近台灣，在中午前，西半部、東北部會率先初驗「局部陣雨、雷雨」，花東也有「短暫陣雨或局部雷雨」，中午過後隨著對流發展旺盛，中部以北、各地山區也進入降雨範圍，雨勢預估持續到入夜。
明日、週三梅雨鋒面在台灣上空，配合西南季風影響，全台各地都有「短暫陣雨或雷雨」，其中在週二西半部要留意「大雨或局部豪雨」的出現，週三主要是中南部、東南部有「短暫陣雨、雷雨」，其它地區有「局部短暫陣雨」。
氣象署說明，週四梅雨鋒面逐漸北移，水氣略有減少，但中南部仍有「局部短暫陣雨、雷雨」，其它地區「多雲、午後有局部雷陣雨」；週五新一波鋒面接近，並在週六至週日（6/1至6/2）影響，屆時西半部轉有「短暫陣雨或雷雨」，東半部也有「局部短暫陣雨或雷雨」。
此外，今年1颱風「艾維尼」昨日上午生成，氣象署指出，艾維尼颱風對台灣無直接影響，也沒有發布海上和陸上警報的可能，未來將持續加速，沿太平洋高壓邊緣往日本西南方海域前進。