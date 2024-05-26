高國慶最終戰在最熟悉一壘說再見！餅總「神調度」背後原因超暖心
統一7-ELEVEN獅今（26）日在台南棒球場進行「綠色坦克」高國慶引退賽，此戰高國慶打第一棒、擔任指定打擊，在2局下擊出高飛犧牲打，進帳生涯903分打點，堆高獅隊隊史紀錄，9局上兩出局「餅總」林岳平祭出神調度，安排高國慶鎮守一壘，希望他在球迷歡呼聲中，享受球員生涯最後一次的勝利滋味。
記者路皓惟/台南報導
此戰高國慶「打好打滿」，雖然整場4打數安打掛蛋，但貢獻1分打點，率領猛獅以4：0完封中信兄弟。總教練林岳平表示：「這一場比賽大家都很爭氣，都希望看到高國慶打到最後一刻，從這場勝利看到球員的團結，也希望高國慶的感染力能持續感染全隊，將氣勢帶到最後冠軍。」
9局下兩出局，林岳平「神調度」將陳鏞基換下場，改由高國慶鎮守一壘大關，讓全場歡呼聲連連，成功守住猛獅勝利，談到這個守備安排，林岳平表示：「既然高國慶都打到最後了，球賽還有容錯的空間，他也最擅長守一壘，希望他能享受最後勝利的時刻，與隊友們擊掌做最完美的收尾。」
高國慶從2004年3月3日迎來職棒首秀，經過20年的時間，他達成自己打到45歲的目標，作為獅隊戰友，林岳平說：「能夠打到這個歲數真的不簡單，還可以把球打到右外野深處，很可惜是沒有上壘，沒有看到他的招牌『太空漫步』。」
值得一提的是，許哲宴敲出生涯首轟，剛好是職棒生涯第68場出賽，與代表高國慶的68號背號有神巧合，而先發投手古林睿煬也繳出6局無失分好投，古林直言這是生涯最重要的一場比賽之一，「心裡只有想著不要搞砸比賽，想辦法都要拿下這一場勝利，大家都很想為高國慶學長贏下比賽。」