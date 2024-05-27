高國慶引退「跨日」創紀錄！林威助錄影驚喜現身　全場球迷嗨翻了

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在滿場球迷的見證下，高國慶於台南棒球場舉行了引退賽。由於賽前台南雨勢不斷，原訂下午5點05分開賽的延到晚上7點45分才開打。歷經2小時55分，終場統一獅以4：0完封中信兄弟。因比賽打完已經接近晚上11點，加上一系列的引退儀式流程，使得高國慶寫下一項另類紀錄，成為中職史上首次「跨日」引退日。
在賽後的引退儀式上，球團邀請高國慶的家人入座，並回顧高國慶生涯高光時刻，而統一球團也特別安排了「回到最初的原點」橋段，模擬2004年3月5日高國慶首秀時的場景，由球員復刻當時的角色，包括投手高建三搭配捕手石金受，最後高國慶揮出中外野深遠安打告別賽場。
高國慶正式卸下代表性的68號球衣、頭盔及球棒，並由聯盟頒發紀念獎牌，高國慶接著致詞，他除了感謝統一集團給他機會之外，也感謝家人、太太與在天上的爸爸，最後他感謝球迷的支持，「有你們在我很幸福！」
好友林威助錄影祝福 盼傳承棒球精神
高國慶致詞完後，現場播放起好友的祝福影片，包括富邦悍將王勝偉、教練詹智堯、味全龍林智勝，以及前隊友布雷等，最重要的是，前中信兄弟冠軍教頭「助總」林威助也特別錄製一段影片，給老同學祝福，並期待他繼續傳承精神與態度，讓台灣職棒變得更好。
林威助在影片中表示：「20年職棒生涯辛苦了，從經典賽到中華職棒到現在，我已經是40過了一半，我想可以打到現在這種年紀，是非常不容易的一件事情。在這過程中，你一定經歷過很多的艱難、很多美好回憶，我想這也是你豐富的資產。
「你在球隊裡面擔任中心棒次，你拿過多次金手套守備，能夠穩定軍心，讓投手群有更多的安定感。如今你要引退了，現在你也是二軍首席教練，希望你繼續傳承精神、態度和紀律。」林威助說。
引退儀式尾聲，高國慶的老戰友劉芙豪送上大抱枕，全隊也一一獻上鮮花，最後高國慶在全隊的陪同下，在場內繞行一圈與球迷致意，也象徵職棒生涯圓滿結束。