足球／AC Taipei退航源FC收三連勝　陳彥睿進球「致敬」偶像梅西

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擅長定位球的陳彥睿常為隊友送出助攻，角色互換，由他負責進攻，他坦言，升上企甲雖場場先發，但他有些慢熱，加上是自己的犯規送出的自由球，當時想著要自己追平落後，抓住空檔自信出腳，他說：「出腳就覺得會進，因為跟梅西世界盃踢墨西哥那顆很像，只是他是另一邊。」這顆也是他在企甲的首顆進球，意外「致敬」偶像梅西。
本季AC Taipei中場走了兩員大將，年僅18歲的陳彥睿因在預備隊的優異表現被相中，獲得企甲先發機會，從第一場有些膽怯，到如今第六週他的表現逐漸穩定，陳信安也肯定道：「雖然整體表現中規中矩，但已經超出他的年紀該有的表現。」
「壓力主要想表現好，符合大家對我的期待。」陳彥睿表示，雖然不需要和學長競爭先發位置，但升上企甲就打先發，面對比自己有經驗的球員，常常會被對方提前知道自己的走向，導致無法卡到理想位置，這也是他需要再進步的地方。
陳彥睿從三歲開始踢球，過去從未有過國家隊經驗，他期待能有機會披上國家隊戰袍，遇到更多有經驗的球員，開闊視野，甚至出國比賽和國外選手學習。今日中華男足總教練Gary White也在場邊，不過他並沒特別想表現，他說：「如果想要符合他的期待，一定會踢不好，之前有一場教練有來，我就被影響，今天是平常心，表現自己訓練的內容。」
第43分鐘，AC Taipei透過小組配合，由蔡孟辰攻進第二顆球。上次在輔大球場出戰台北Vikings，他梅開二度，今日在「福地」又攻進一球，出賽六場累績進球數三顆，已經追平他過去兩個球季的進球數，且三顆是單季生涯新高，也是陣中進球數最多的球員，他笑道，對競爭金靴獎並沒有想法，更想專注自己的表現。
本季蔡孟辰的中場搭檔換成學弟黃聖傑和陳彥睿，兩人各自有其優點，他則承擔更多的防守任務，他認為，這季狀態也相較前兩季穩定，再加上不錯的防守，也帶動了進攻的表現，才讓他能在這賽季有更多的進球。