中日韓峰會敏感時機！北韓將發射第2顆軍事衛星 日本已接獲通報
北韓在去年11月將首顆軍事偵察衛星成功發射升空後，立下今年要發射3顆衛星的目標。近來韓國軍方偵測到，北韓西海衛星發射場人員與裝備出入相當頻繁，推測將發射衛星。就在27日凌晨，北韓向日本通報，將會在5月27日至6月4日間，朝黃海和呂宋島（Luzon Island）以東的方向，發射一枚搭載人造衛星的火箭。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《NHK》報導，北韓在27日凌晨，向日本海上保安廳通報，將會在5月27日至6月4日凌晨0時之間，發射一枚搭載人造衛星的火箭。推估會落下的地方可能會在北韓西南方的黃海2處、菲律賓東側的太平洋1處，都處於日本的專屬經濟海域（EEZ）之外。海上保安廳向這些海域發出航運警報，呼籲該處船隻多加注意有墜落物體。
《路透社》報導指出，日本、中國及韓國將於27日舉行睽違4年多的3國領袖會談，北韓在會談前夕發出上述通知。
日本外務省指出，美國、日本和韓國官員召開電話會議，對上述通知作出因應，同時針對北韓運用彈道飛彈技術發射衛星，將違反聯合國決議一事提出看法。
這是北韓第8次通報將發射衛星。過去曾在2009年、2012年、2016年去以及2023年預告發射人造衛星。不過去年北韓5月及8月連續經歷兩次失敗後，在當年11月發射首顆軍事偵察衛星，在發射之前也有通報日本海上保安廳；而在發射衛星10分鐘後，日本政府也在火箭通過沖繩縣本島和宮古島時，發布「全國瞬時警報（J-Alert）」。