台藝人被迫挺統 矢板明夫曝「中國協力者」2命運：活得人不像人
總統賴清德在5月20日發表就職演說，再度引發中國對於「台獨」的反感，《央視新聞》22日在微博發布一則貼文「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」口號，許多在中國發展的台灣藝人都紛紛轉發表態。對此，日本資深媒體人矢板明夫直言，當台灣藝人屈服於中國表態的話，就會被當成中國協力者，並面臨到「被拋棄」，或是拋棄尊嚴成為「只會頌聖」的馬屁精。
國際中心徐筱晴／綜合報導
矢板明夫26日深夜在臉書上針對近來台灣藝人被迫表態的事件表示，台灣擁有言論、思想自由，每個人都沒有必要為自己的國家認同道歉。「但是設想，如果有來自中國的藝人在台灣演出時，發表了『我支持台灣獨立』的言論的話，他們將面臨什麼樣的命運呢？恐怕不僅是他們自己從此不敢再回自己的家鄉，甚至他們的家人都會隨之遭到清算。這就是台灣和中國的不同。」
矢板明夫接續表示，「如果這些台灣藝人內心其實是認同台灣的，只是為了在中國討生活掙錢、不得不違心地說出『我是中國人』等話，那就十分可憐了。因為從那個瞬間開始，他們就不再是靠自己的才藝掙錢，而是靠配合中國政府的統戰工作掙錢了，這些人就很可能會失去在台灣的朋友和粉絲。」
最後，矢板明夫更直言，一旦成為中國的協力者，將面臨兩種命運。一種是沒辦法配合表演到最後，被拋棄；另一種是越來越變本加厲賣力配合，因為害怕失去在中國得到的地位和金錢，一點一點地拋棄自己的尊嚴，最後變成一個只會「頌聖」的馬屁精。
矢板明夫表示，就像高呼「忠誠不絕對，就是絕對不忠誠」的中共高官人大副委員長李鴻忠一樣，活得人不像人鬼不像鬼。「人民幣並不好掙。」