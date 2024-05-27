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大谷翔平敲安、山本由伸5局丟4分！道奇1：4不敵紅人　苦吞5連敗

▲大谷翔平敲安也幫不了球隊，道奇打線熄火，全場僅有5支安打，僅在9局上靠著Freddie Freeman適時安打攻下1分，終場以1：4不敵紅人苦吞5連敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平敲安也幫不了球隊，道奇打線熄火，全場僅有5支安打，僅在9局上靠著Freddie Freeman適時安打攻下1分，終場以1：4不敵紅人苦吞5連敗。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（27）日在客場交手辛辛那提紅人，派出日籍強投山本由伸先發主投，盼能幫助球隊終止近期4連敗，但此戰道奇打線熄火，全場僅有5支安打，僅在9局上靠著Freddie Freeman適時安打攻下1分，終場以1：4不敵紅人苦吞5連敗。山本由伸則是主投5局失掉4分，無奈打線熄火吞下本季第2敗，此外道奇日籍二刀流大谷翔平，今日4次打擊敲出1安，替球隊跑回本場唯一的1分，賽後打擊率為0.336。

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紅人4分大局　奠定比賽勝基

此役紅人率先在3局下開啟攻勢，先是靠著Jonathan India在滿壘時擊出右外野安打攻下2分，隨後Nick Martini在二、三壘有人擊出適時安打再添加2分，3局打完由紅人取得4：0領先。

道奇打線本場熄火全場僅有5支安打，先發打線中僅Mookie Betts、大谷翔平、Freddie Freeman、Teoscar Hernandez有安打演出，道奇全場唯一得分，由Freddie Freeman在9局上得點圈敲安攻下，終場就以1：4不敵紅人。

▲洛杉磯道奇隊山本由伸主投6局無失分，創下生涯最長投球數紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇山本由伸本場主投5局，用100球（65顆為好球）送出8次三振、2次保送，被敲出6安失掉4分。（圖／美聯社／達志影像）
道奇5連敗　主砲不擔心

本場紅人啟用「假先發」來對決道奇，先發Brent Suter僅投0.2局就退場，第二任投手Nick Martinez與第三任投手Carson Spiers分別後援4.1局無失分，與3.1局失掉1分的表現，此戰勝利投手為Nick Martinez；道奇山本由伸本場主投5局，用100球（65顆為好球）送出8次三振、2次保送，被敲出6安失掉4分（全為自責分），無奈打線熄火吞下本季第2敗（5勝）。

道奇在今落敗後，球隊陷入一波5連敗的泥沼中，對此主砲Freddie Freeman則表示，「我不擔心球隊的近況，現在才5月。在兩週前我們每場比賽都能贏下來，我不認為要質疑我們的先發陣容，球隊不會有問題的。」


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