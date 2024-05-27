「3兆男」黃仁勳昨晚抵台 6/2在台大演講、COMPUTEX開幕倒數
輝達近期公布第一季財報優於市場預期，激勵股價再創新高，執行長黃仁勳的身價也水漲船高，根據富比世即時富豪榜資料顯示，黃仁勳身價也高達93.4億美元（約新台幣3兆新台幣），正式成為「3兆男」，在全球富豪榜上排名第17名。而黃仁勳也在昨（26）日為美國職棒奧克蘭運動家隊的「舊金山台灣日」開球，隨後馬不停蹄地與妻子搭機來台，晚間兩人出現在松山機場，引起民眾關注。
記者陳郁柔／台北報導
國際晶片大廠輝達（NVIDIA）第一季財報亮眼，營收年增262%，達260.4億美元，高於市場預期的246.5億美元。激勵上週五（24日）股價上漲超過2%，收在1064.69美元。公司市值超過2.6兆美元，創辦人黃仁勳的淨資產躍升至93.4億美元，折合新台幣正式超過3兆元，位居全球富豪榜上排名第17名。
而黃仁勳昨日也現身美國職棒球場，MLB美國職棒奧克蘭運動家隊在主場迎戰休士頓太空人隊，本場比賽運動家球團舉辦「大聯盟台灣日」活動，也特別邀請到輝達執行長黃仁勳到場開球，黃仁勳也脫下他的黑皮衣，穿上印有NVIDIA、及象徵輝達創辦年份的93號球衣站上投手丘，開球時則是直接將球投進捕手手套，獲得全場如雷掌聲。
而開完球後黃仁勳跟妻子也馬不停蹄的搭機來台灣，昨日有媒體拍攝到他與妻子Lori Huang，晚間現身松山機場。
黃仁勳將在「台北國際電腦展（COMPUTEX）」開幕日前一天、也就是6月2日舉行主題演講，同時也宣布公司將於COMPUTEX展期，另外舉辦「NVIDIA AI Summit Taiwan」，與客戶生態系交流。輝達先前也正式公佈黃仁勳來台主題演講內容，將概述AI生態系統的下一步發展，會於6月2日晚上7點進行直播，重播將在輝達官網上提供。