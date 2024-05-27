立陶宛總統勝選連任　選後台海政策受關注

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60歲的瑙塞達告訴記者說，選民們賦予他重大的信任授權，他很清楚自己必須珍惜這一點。由於他已經有了5年經驗，他相信自己一定能善用人民珍貴的信任，首先是實現為立陶宛全民謀福利的目標。
席莫尼特只取得23.8％的得票率，他已經向瑙塞達恭賀勝選。
立陶宛總統主掌外交、國防、安全事務大權，並出席歐盟和北大西洋公約組織(NATO)峰會，但在任命最高層級官員時必須與政府和議會協商。
雖然瑙塞達和席莫尼特在國防上立場一致，但對立陶宛與中國的關係看法不同，維爾紐斯(Vilnius)和北京近年來因為台灣而關係緊張。
他們兩人都同意，立陶宛這個擁有280萬人口的北約和歐盟成員國，應該增加國防開支以因應來自俄羅斯的威脅，政府因此在最近提議增稅。
瑙塞達26日晚間表示，立陶宛的獨立和自由就像一艘脆弱的船隻，必須去珍惜、保護並避免發生破裂。
羅密利斯大學(Mykolas Romeris University)政治分析家烏爾伯內特(Rima Urbonaite)表示，隨著瑙塞達連任，將可看到外交與安全政策的連續性，他將會試圖在這些領域保持積極。
立陶宛擔心一旦莫斯科贏得對烏克蘭的戰爭，他們可能淪為下個目標。
立陶宛是烏克蘭的重要捐助國，自從2022年遭到俄軍入侵以來，烏克蘭一直在與俄羅斯交戰。立陶宛已是一個國防支出大國，軍事預算相當於國內生產毛額(GDP)的2.75%。
立陶宛打算採購戰車與額外的防空系統，並讓一個德國軍旅派駐當地，柏林計劃在2027年完成大約5,000名士兵的派駐。
瑙塞達和席莫尼特所屬的保守派之間的不安關係，有時候會引發外交政策的爭論，特別是有關立陶宛與中國的關係。
這兩國的關係是在2021年變得緊張，當時維爾紐斯准許台灣以台灣名義開設事實上的大使館，這和使用首都台北的名稱來避免激怒北京的一般外交慣例不同。
中國把對立陶宛的外交關係降級並阻止維爾紐斯的出口，使得部份立陶宛政治人士呼籲為了經濟恢復與北京的關係。
法新社報導，瑙塞達認為有必要更改代表處名稱，而席莫尼特則持反對立場。
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