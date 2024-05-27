台灣中國兩邊賺！大咖男星「閃過表態潮」小粉紅視他：像神的存在
近日中國掀起一波「藝人表態潮」，因總統賴清德就職典禮的一句話「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，中國逼迫台灣藝人表態，要支持統一。楊丞琳、吳克群、王心凌、信（蘇見信）、蕭敬騰等人都已發文，連沒有微博的霍建華也被點名，有網友不解發問，在兩岸同時擁有高人氣的任賢齊，為何可以閃過這次風波？
記者薛羽彤／綜合報導
一名網友在PTT以「任賢齊也是中國台灣兩邊賺，為啥他不會被罵」為題發文，表示任賢齊靠一首〈心太軟〉在中國爆紅，很早就在那發展不錯，身為台灣人的他偶爾才會回來，上節目露臉，原PO認為對比線上藝人，任賢齊也是中國、台灣兩邊都在賺錢，不解為何沒被逼迫表態。
貼文曝光後，網友紛紛猜測原因，不少人認為他已擁有香港居留權，所以不太會被針對，「他都入籍香港了，不需要發文效忠」、「因為一堆人根本不知道他台灣人吧」、「但任很低調不招搖是真的」、「因為他在對岸是神的存在」、「伍佰也跟他一樣都不會被出征」、「品德好的藝人。謙虛有禮，待人好」、「因為任私下很低調也沒啥在用社群」、「他拍粵語片，小粉紅以為他香港人。」
事實上，任賢齊出生彰化縣田中鎮眷村，直到於國立彰化高中畢業後才到台北居住。任賢齊的84歲母親蕭梨月初獲頒彰化縣模範母親，對於養出一名巨星兒子，蕭梨表示任賢齊很孝順有愛心，善良也懂事，他很想來參加表揚，但因行程滿檔沒空來。任賢齊雖然長年在國外工作，有空便會回家探望父母，也為田中馬拉松代言，並熱情參加彰化縣政府舉辦的演唱會表演，堪稱「彰化之光。」