76人今夏當大買家！除了追求詹皇　也要Paul George和OG Anunoby

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根據記者Keith Pompey表示，「76人在今年休賽季至少有5000萬至6000萬的薪資空間，絕對有實力在自由市場上裸簽任何球員，其中除了十分關注Paul George外，球團對拿下LeBron James與OG Anunoby也十分有興趣。」
隨著「詹皇」經紀人Rich Paul在節目上透露「LeBron James已經成為自由球員」，並強調「今年夏天我與LeBron James的想法是一致的，我們會跟以往一樣，做出對LeBron James最好的選擇。」此外根據《The Athletic》記者Shams Charania近日透露，「LeBron James最多只會簽下2年合約。」
Paul George高機率轉戰76人
76人想在休賽期追求Paul George可說是全聯盟都知道的事，Keith Pompey指出洛杉磯快艇不願意提供Paul George與Kawhi Leonard相同的頂薪合約，因此「外界預期Paul George將進入自由市場」，而76人將會非常主動地展開追求。
根據薪資專家Bobby Marks表示，「Paul George在24-25賽季的薪資為4564萬美元，若選擇提前續約，理論上快艇能給Paul George一份4年2.21億美元的頂薪合約，然而76人最多只能給出4年2.12億美元的合約。」但若是快艇不願意留下Paul George，76人將有很大的機會用4年的頂薪合約簽下Paul George。