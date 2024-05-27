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76人今夏當大買家！除了追求詹皇　也要Paul George和OG Anunoby

費城76人被認為是「詹皇」LeBron James的眾多追求者之一，他今年夏天很有可能會跳出合約，預計將在自由市場上吸引多名買家。（圖／美聯社／達志影像）
費城76人被認為是「詹皇」LeBron James的眾多追求者之一，他今年夏天很有可能會跳出合約，預計將在自由市場上吸引多名買家。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

隨著「詹皇」LeBron James經紀人Rich Paul，在昨（26）日於節目中脫口表示「LeBron James已經成為自由球員」，此話一出也讓今年自由市場變得更加熱鬧。費城76人被認為是詹皇的眾多追求者之一，不過他們今年夏天目標不僅如此，在今（27）日美媒《費城詢問報》記者Keith Pompey爆料，「費城76人除了關注Paul George的動向外，也格外注意LeBron James與OG Anunoby的動向，預期76人將是這三位球員的潛在追求者。」

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76人補強目標　有這3位球星

根據記者Keith Pompey表示，「76人在今年休賽季至少有5000萬至6000萬的薪資空間，絕對有實力在自由市場上裸簽任何球員，其中除了十分關注Paul George外，球團對拿下LeBron James與OG Anunoby也十分有興趣。」

隨著「詹皇」經紀人Rich Paul在節目上透露「LeBron James已經成為自由球員」，並強調「今年夏天我與LeBron James的想法是一致的，我們會跟以往一樣，做出對LeBron James最好的選擇。」此外根據《The Athletic》記者Shams Charania近日透露，「LeBron James最多只會簽下2年合約。」

Paul George高機率轉戰76人

76人想在休賽期追求Paul George可說是全聯盟都知道的事，Keith Pompey指出洛杉磯快艇不願意提供Paul George與Kawhi Leonard相同的頂薪合約，因此「外界預期Paul George將進入自由市場」，而76人將會非常主動地展開追求

根據薪資專家Bobby Marks表示，「Paul George在24-25賽季的薪資為4564萬美元，若選擇提前續約，理論上快艇能給Paul George一份4年2.21億美元的頂薪合約，然而76人最多只能給出4年2.12億美元的合約。」但若是快艇不願意留下Paul George，76人將有很大的機會用4年的頂薪合約簽下Paul George。

快艇球星Paul George本季薪資為4564萬美元，2024-25賽季他有一個4879萬美元的球員選項，今夏可以選擇不執行且跳出合約。（圖／美聯社／達志影像）
Paul George在24-25賽季的薪資為4564萬美元，若選擇提前續約，理論上快艇能給Paul George一份4年2.21億美元的頂薪合約，但若快艇不願意留人，76人將會積極追求他。（圖／美聯社／達志影像）

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