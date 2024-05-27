台灣藝人被迫「支持統一」　謝金河：獨裁下沒有不表態的自由

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謝金河指出，整體來看，「愈是大咖的藝人被迫表態的壓力愈大，愈是靠中國市場的，表態愈露骨。」像歐陽家族已經跟台灣劃清界線了，蕭敬騰也逐漸放棄台灣。這次五月天，恐怕也是在天人交戰中，向人民幣下跪，台灣的歌迷受到驚嚇最大，現在箭頭指向周杰倫，後來大家發現他沒有開微博帳號。但是，「只要在中國有市場的台灣藝人，恐怕都會面臨被迫表態的壓力。」
謝金河續指，經過這一波撞擊，就能清楚看到哪些藝人沒有跪舔人民幣。「台灣的演藝市場本來就比較小，大牌藝人選擇大巿場也合理，但偏偏兩岸處在敵對狀態，藝人選邊，當然是一種政治作戰，投共的藝人在台灣的市場也會受到影響。」
謝金河強調，這就是民主自由與獨裁極權的分界所在。「在民主自由的國度，你可以不表態，也沒有人會逼你表態，但在獨裁集權體制下，你連不表態的自由都沒有」，且越是獨裁體制，不表態風險愈大，「像北韓的金正恩，如果你發表不同的觀點，很可能會坐牢，甚至殃及全家。在中國，可能會被輿論圍剿，像現在周杰倫壓力一定很大。」
謝金河進一步指出，「很多人以為共產黨如果統治台灣，大家的生活都不會受到影響，這是天真的想法。」他引述前聯電董事長曹興誠的話，「你不抗爭，只有當畜生！」指出雖然這是很重的話，但有嚴肅的思考空間。「在集體意識下，社會的創造力會被集體意志框限，經濟活力也會受到影響！」
謝金河以馬雲為例，提到他先前來台與張忠謀對話時，還笑台灣都是「阿公級」的企業領導人，「結果，馬雲比他們都早退休！這是集體意識傷害商業利益。歸結到最後，共產集權國家，大多數經濟都匱乏，從古巴，俄羅斯，朝鮮都如此！中國正深化集體意識，最後一定會影響創意及商業。」
最後，謝金河表示，「這次中國再度加大對台灣的壓力，會讓台灣社會看清楚台灣生存與發展最大的威脅來自對岸！台灣的科技產業可以跳脫中國限制，空間愈來愈大，但受限台灣市場的產業與文化藝術產業，政府要加大力度相助。」
他提到，日本為了演歌文化，NHK特別企劃一個節目，專門請資深藝人表演，一方面保留傳統文化，一方面也照顧資深藝人的生活。同時也呼籲現在的文化部長小野，「可以在這個領域多花一點心思！記得多用一點心照顧不願跪人民幣的台灣藝人！」