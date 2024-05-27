賀軍翔被控涉嫌性侵！女星爆他私下酒局　鎖定正妹「裝醉喇舌」

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此外，有女藝人透露過去幾年曾在KTV巧遇賀軍翔多次，喝了幾杯酒後，賀軍翔會現場鎖定美女，故意玩遊戲。該女藝人形容，「賀軍翔會裝醉喇舌」，不過也因為他長得帥，有些女生心甘情願。
賀軍翔24日被爆出位於民生社區的住家被警方搜索，並查扣私人手機，台北地檢署說明，賀軍翔被酒店女服務生提告強制性交，將他列為「妨害性自主罪」被告，為保全證據才進行搜索。賀軍翔之後透過律師發聲，鄭重強調自己的清白，「我並未與任何第三人有任何踰矩行為。」
賀軍翔小檔案
生日：1983年12月28日
身高：180公分
體重：66公斤
出道日期：2003年9月
代表作品：《愛情合約》、《惡魔在身邊》、《換換愛》、《天巡者》、《不夠善良的我們》、《全明星運動會》第三季
感情：
2004年和林依晨合作《愛情合約》爆出緋聞
2017年6月3日宣布結婚圈外女友，女兒隔年2月在美國出生，目前育有2女
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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