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賀軍翔被控涉嫌性侵！女星爆他私下酒局　鎖定正妹「裝醉喇舌」

▲賀軍翔日前被指控涉嫌性侵，女星爆料過往在聚會上，他會趁著酒意，與正妹喇舌。（圖／記者陳明中攝）
▲賀軍翔日前被指控涉嫌性侵，女星爆料過往在聚會上，他會趁著酒意，與正妹喇舌。（圖／記者陳明中攝）

記者薛羽彤／綜合報導

台劇男神賀軍翔年初參加一場私人聚會，事後被酒店女荷官提告性侵，被依「妨害性自主罪」列為被告住處遭到搜索。賀軍翔近期才靠著《不夠善良的我們》翻紅，如今醜聞爆發，過往爭議事件也被起底，線上女藝人透露，賀軍翔曾在KTV喝多之後會裝醉喇舌，與螢光幕前的形象有落差。對此，《NOWnews今日新聞》致電給賀軍翔經紀人，對方表示「目前不便多說什麼。」

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▲《不夠善良的我們》裡賀軍翔即將面臨感情的震憾。（圖／公視、MyVideo提供）
▲賀軍翔才靠著《不夠善良的我們》翻紅，如今醜聞被爆出形象受創。（圖／公視、MyVideo提供）
據《鏡週刊》報導，賀軍翔酒品不佳的傳言在坊間廣為人知，2023年底在一場私人聚會上，賀軍翔看到正妹，先是跟對方聊天，喝了幾杯酒之後，酒精衝腦行為舉止變得大膽。賀軍翔有意無意肢體觸碰，到最後摸女方的手和臉，甚至還摸大腿等，讓女方感到不舒服，該女隔天打算對賀軍翔提告。

此外，有女藝人透露過去幾年曾在KTV巧遇賀軍翔多次，喝了幾杯酒後，賀軍翔會現場鎖定美女，故意玩遊戲。該女藝人形容，「賀軍翔會裝醉喇舌」，不過也因為他長得帥，有些女生心甘情願。

賀軍翔24日被爆出位於民生社區的住家被警方搜索，並查扣私人手機，台北地檢署說明，賀軍翔被酒店女服務生提告強制性交，將他列為「妨害性自主罪」被告，為保全證據才進行搜索。賀軍翔之後透過律師發聲，鄭重強調自己的清白，「我並未與任何第三人有任何踰矩行為。」

▲賀軍翔小檔案。（圖／NOWnews今日新聞製圖）
▲賀軍翔小檔案。（圖／NOWnews今日新聞製圖）
賀軍翔小檔案

生日：1983年12月28日 
身高：180公分 
體重：66公斤 
出道日期：2003年9月 
代表作品：《愛情合約》、《惡魔在身邊》、《換換愛》、《天巡者》、《不夠善良的我們》、《全明星運動會》第三季
感情： 
2004年和林依晨合作《愛情合約》爆出緋聞 
2017年6月3日宣布結婚圈外女友，女兒隔年2月在美國出生，目前育有2女

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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