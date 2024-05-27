2勇消殉職！新竹市東區住宅火警 高虹安不捨：要求全力協助家屬
新竹市東區昨日深夜22時55分許發生一起集合住宅火警，現場為燃燒管道間電纜線，產生大量濃煙，消防局金山分隊2名同仁李詠真、周立鑫到場後英勇協助20餘名住戶疏散，因現場大樓停電，並傳出有住戶仍在建築內，2人再次入室執行人命搜索任務時，疑因氣瓶耗盡倒臥現場梯間，經同仁救出後分別送往台大醫院及馬偕醫院急救，2人於1時46分及55分許分別宣告急救無效，英勇殉職。市長高虹安今（27）日表示，對火災現場，消防局也在進行相關的內部調查，現在最重要的事情就是來協助的同仁跟家屬，市府都會盡力來協助。
記者呂炯昌／台北報導
新竹市府表示，高虹安第一時間得知此消息後，於深夜立即趕往醫院探視同仁及家屬。高虹安表示，昨日深夜時，竹市東區的一棟大樓發生了火警，在消防同仁進去救災的過程當中，因為有很多的住戶受困其中，所以在疏散的過程，有兩位消防同仁因為吸入過多的濃煙，很不幸的殉職了。
高虹安說，已聯繫殉職同仁的家屬並至現場表達慰問跟關心，最重要也是要全力來協助家屬處理相關後續，這部分真的非常感謝兩位同仁英勇救災，也很不捨不幸發生這樣子的意外，針對火災現場，消防局也在進行相關的內部調查，之後也會再跟各位做報告，現在最重要的事情就是來協助同仁跟家屬，將後續相關的事宜來把他完成，市府會盡力來協助。
新竹市消防局指出，殉職的李詠真年齡39歲，警專22期，年資19年，已婚，有一名弟弟在高雄市消防局工作；周立鑫年齡34歲，警專27期，年資14年，未婚。