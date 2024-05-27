最新民調！近85%民眾反廢死　游盈隆：大規模強烈反對聞所未聞

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數據結果顯示，有84.6%的民眾不贊成廢除死刑，其中「一點也不贊成」的民眾高達63.3%。反觀「贊成廢除死刑」的民眾僅10%。
若以政黨傾向分析，民進黨支持者有81.5%反對廢除死刑、國民黨支持者有88.9%反對、民眾黨支持者有91.1%反對，無特殊政黨傾向者有82.9%反對。
《台灣民意基金會》董事長游盈隆表示，台灣社會為何出現這麼強烈、這麼特殊的現象，值得深入探究。且這項發現傳達了一個強大且清楚的訊息，那就是「反對廢除死刑是台灣人難以動搖的共識」。如此大規模人群又一致強烈反對特定法律修改在台灣是聞所未聞，見所未見。
本次調查由《台灣民意基金會》游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；《山水民意研究公司》受《台灣民意基金會》委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。
訪問期間是2024年5月20-22日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是《財團法人台灣民意教育基金會》，簡稱《台灣民意基金會》（TPOF）。