週一好憂鬱！社畜必玩「咖啡心理測驗」 每日運勢、幸運色秒知道
Monday Blue週一上班好憂鬱！社畜必玩「咖啡心理測驗」幫大家醒腦，簡單回答5個情境問題，馬上測出你是事業精靈、財神喵喵還是小人魔，一秒知道每日運勢、職場守則、幸運色，還幫你推薦Nespresso好運口味咖啡，不只提神還提升工作運，現在就來測測看。
記者蕭涵云/綜合報導
不少人每天都要來一杯咖啡，才算幫身體開機，Nespresso攜手社群平台Dcard推出「社畜運勢測驗」，透過上班族最厭世的週一症候群、辦公室文化等情境問題，幫廣大工作奴測出每日職場運勢、幸運色與專屬好運咖啡口味。不只辦公座位風水有玄機、應對主管也需要壓壓驚。
週末又迅速地過完，星期一的鬧鐘已響起，這時你睜開眼後第一個想法是什麼？根本是「無情的上班機器啊...」準備上工的時刻，主管怎麼笑得我心裡發寒走過來，到底想幹嘛？現在就來測看看社畜運勢測驗，決定今天要喝哪一款咖啡保平安。
若你是運勢跌到谷底的「小人魔」，今日職場守則記得「能閃則閃」低調保平安，推薦義式經典咖啡因減量版咖啡幫忙擊退厄運；幸運的「事業精靈」，則可以喝喝看幸運黃色的香草風味咖啡，迷人甜香更有助於發展事業新機會；「財運喵喵」不只可能會有意外之財，連喝杯卡布奇諾也有機會帶來愛情，太幸運了吧！