艾維尼颱風恐變中颱！「最新路徑」出爐 吳德榮：今午後雨區擴大
今（27）日鋒面接近，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，各地今天還是偏熱，但午後降雨範圍擴大，要留意較大雨勢，明（28）日鋒面正式影響，全台都要嚴防雷雨、強風等「劇烈天氣」，降雨將會持續至週末。「艾維尼颱風」則是持續增強中，但各國都預估朝東北移動，沒有侵台威脅。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，今日水氣增多仍偏熱，大氣慢慢變不穩定，各地偶有局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨範圍會擴大，應防較大雨勢。各地區氣溫上，北部攝氏22至33度，中部氏22至34度，南部氏22至35度，東部氏21至34度。
吳德榮說明，明日鋒面南下，各地轉有陣雨或雷雨，要注意「中小尺度對流系統」發展，伴隨雷擊、強風、瞬間大雨等「小範圍劇烈天氣」，週三至週五（5/29至5/31）鋒面滯留在巴士海峽，各地大致多雲、午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，週四、週五水氣略北移，南台灣也有局部陣雨或雷雨的機率，偶有局部較大雨勢。
週末兩天（6/1至6/2）鋒面又會影響台灣，水氣增多，各地都有局部陣雨或雷雨的機率，應注意「小範圍強對流」的發展。
此外，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，艾維尼颱風逐漸增強中，中央氣象署及日本（JMA）預測僅增強至「中颱下限」，而美軍（JTWC）則預測達「強烈颱風」；各國預測行徑與最新歐洲系集模式模擬類似，在呂宋島東方海面，向東北逐漸加速遠離，不侵台。