甜甜10元月配債券ETF來了　申購募集倒數！00948B鎖定殖利率優化

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中信優息投資級債（00948B）主要追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」，除了是國內首檔債券ETF首創殖利率優化因子外，還具有十元發行價、ESG篩選、收益平準金、月配機制等6大特點，為投資人打造新一代優質的存債利器。
一為募集價格為10元，由於投資門檻相對低，小資族也能輕鬆參與；二為採取月配息機制，為投資人創造每月現金流的機會，有望坐領優質企業債息；三為聚焦長天期投資等級債，追蹤指數具較長存續期間，一旦未來啟動降息循環，所帶來的資本利得效果可望相對突出。
四為納入收益平準金機制，呂紹儀說，近年債券ETF掀起一波投資熱潮，多檔債券ETF面臨規模快速成長導致債息被稀釋的窘境，不過如有收益平準金機制後，當達到收益平準金啟動標準時，也就是當實際配息率低於參考配息率，且有稀釋配息率之虞時，可將部分收益平準金加入該期配息中，二次除息之間在外流通的單位數增加一定比例後可以動用收益平準金，且動用上限是累計的收益平準金，如此一來讓基金配息不會因除息前夕大量申贖而被稀釋，也不會因為申贖頻繁影響到配息，讓每月領息更穩定。
五為除精選BBB級以上的投資等級債外，更是國內掛牌債券ETF中首創殖利率優化策略，有望讓債券殖利率進一步升級；六為ESG篩選加層防護，指數成分股透過ESG篩選，將分別排除「具爭議性產業」的發行人，及排除ESG高度風險的發行人，也就是用ESG篩出優質債，把關爭議性產業。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。