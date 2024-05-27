9月將從聯醫退休！陳佩琪自薦「這工作」：年薪4百萬就偷笑了
台灣民眾黨主席柯文哲的夫人陳佩琪，日前宣布將從台北市聯合醫院退休，時間在9月底，她的後續動向也引發外界關注。陳佩琪昨（26）日表示，離退休只剩幾個月，也該努力找工作了，並自薦當金控資淺副理，「我的要求不多，年薪4百萬我就偷笑了」。
政治中心/綜合報導
陳佩琪表示，她最近許多課要上，且還要考試才能拿到證照，前不久在市政府上的口腔癌篩檢，考試也已經通過了，只剩在門診部買個牙科診療躺椅，就可以開張營業。25日上了一整天小兒篩檢課程，今天先生臨時邀她去台中和南投參加黨部的開幕，但自己敬謝不敏。陳佩琪指出，還是晚上夫妻一起到附近走走，比較自在且省體力，只是自己時常邋遢著一張臉，加上老公知名度高，人多的時候下意識趕快分開，暗巷再牽手散步就好。
陳佩琪指出，課多就會遇到以前許多老同事，都在詢問退休去哪裡工作，她才猛然驚醒，想想只剩幾個月就要退休，自己也該努力找工作了。陳佩琪進一步指出，她在基層做了36年，自認醫療專業頗佳，再去其他醫院應該沒問題，不過還有另一專長，就是平日會關注財經和理財訊息，雖然早期有一段時間處於繳學費階段，現在自認不會再誤蹈陷阱了，「所以自薦當金控資淺副理也沒問題，我的要求不多，年薪4百萬我就偷笑了」。