不輸饗食天堂！「台灣buffet王牌」老饕改吃這間：849元水準太高

NewJeans來台灣拍MV！「景點爆朝聖之亂」　粉絲平交道跳舞遭砲轟

▲NewJeans新歌〈HOW SWEET〉MV日前上線，特別來台取景拍攝，許多景點吸引粉絲朝聖，其中「宜蘭礁溪德陽街平交道」也是爆紅景點之一。（圖/YT@HYBE LABELS）
▲NewJeans新歌〈HOW SWEET〉MV日前上線，特別來台取景拍攝，許多景點吸引粉絲朝聖，其中「宜蘭礁溪德陽街平交道」也是爆紅景點之一。（圖/YT@HYBE LABELS）

記者張嘉哲/綜合報導

韓國人氣女團NewJeans新專輯主打曲〈HOW SWEET〉MV日前正式上線，然而今年從3月底開始，就有不少網友目前NewJeans五位成員在台灣的蹤影，如今MV曝光後也證實，她們確實是來台取景拍攝，也因而讓MV當中出現的許多場景、景點爆紅。不過近日就有粉絲朝聖NewJeans拍攝MV的平交道，在馬路上大跳Cover舞蹈，結果讓路過的駕駛非常的不滿，引起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名汽車駕駛日前行經NewJeans〈HOW SWEET〉MV取景的「宜蘭礁溪德陽街平交道」，然而看到兩位粉絲在平交道放下柵欄時在馬路上跳舞，想要致敬NewJeans，雖然在柵欄升起時，粉絲就立刻退到馬路旁邊，但也讓汽車駕駛不滿的表示：「撞下去啦！」

▲
▲韓國人氣女團NewJeans新歌〈HOW SWEET〉MV來台取景，其中一處「宜蘭礁溪德陽街平交道」爆紅，有粉絲朝聖在馬路上大跳Cover，引起爭議。（圖/Tik Tok）
影片曝光後，不少網友紛紛回應「到底在幹嘛啊....人家拍MV是有封路申請拍攝，粉絲不要鬧好嗎？出意外誰要負責」、「旁邊不是還有位子，利用拍攝角度就能拍了...幹嘛要站在馬路上啊」、「粉絲說他們沒擋到人，結果就有人發出這個側拍影片了，真糗」、「只能說要朝聖可以，不要在馬路上跳舞好嗎？」

NewJeans拍攝MV平交道爆紅！粉絲朝聖要小心

而《NOWnews》記者也實際找到該粉絲的原影片，發現有拍攝兩種版本，一個就是汽車駕駛側拍有站在平交道前的Cover舞蹈影片，一個則是在馬路旁以斜角取景的影片，雖然拍攝的時候，粉絲有注意平交道燈號以及柵欄放行問題，但在馬路上跳舞恐怕還是有些不妥當。

根據《道路交通管理處罰條例》第78條規定，行人若在交通頻繁之道路或鐵路平交道附近，任意追逐嬉鬧，足以影響交通者，可處新台幣500元罰鍰。過去像是台東太麻里火車站附近，因為酷似日本經典漫畫「灌籃高手」中，赤木晴子向櫻木花道揮手的平交道場景而爆紅，也有不少民眾朝聖取景，結果站在馬路上或甚至軌道旁拍照，都非常的危險，民眾這回想朝聖NewJeans拍攝MV平交道也可要小心安全，不要違法哦！

▲
▲台東太麻里火車站附近平交道因為酷似日本動漫「灌籃高手」場景聞名，不少人都會站在軌道以及馬路中間拍照，這可小心會違法哦！（圖/太麻里鄉公所臉書）
NewJeans台灣拍MV「5大場景」！民生社區、天橋都爆紅

而NewJeans這次的主打曲〈HOW SWEET〉特別來台灣拍攝也取景不少地方，在社群討論度非常高，其中包括民生社區、萬華華江橋下天橋、柑仔店等等，《NOWnews》記者也特別整理MV當中出現的5大景點，如果粉絲朋友要去朝聖拍照的話，遇到住宅區也記得不要大聲喧鬧，公眾場合更要注意安全哦！

▲
▲NewJeans新歌〈HOW SWEET〉MV日前上線，特別來台取景拍攝，許多景點吸引粉絲朝聖。（圖/IG@NewJeans）
📍慶豐商店（柑仔店）
地址：台北市萬華區桂林街244巷61號
📍宜蘭礁溪德陽街平交道
📍新北萬里玉田路
📍台北民生社區富錦街429巷附近民宅
📍台北華江橋下天橋


影／韓團StrayKids出席Met Gala　慘被現場攝影笑：他們是機器人

NewJeans來台灣拍攝MV上線！3大取景地點曝光　粉絲手刀揪打卡

NewJeans將被冷凍？家長爆公司要讓孩子「放長假」　HYBE出面反擊

NewJeans爸媽不忍了！控訴房時爀把孩子當空氣　打招呼裝作沒看到

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生