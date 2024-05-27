NewJeans來台灣拍MV！「景點爆朝聖之亂」　粉絲平交道跳舞遭砲轟

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影片曝光後，不少網友紛紛回應「到底在幹嘛啊....人家拍MV是有封路申請拍攝，粉絲不要鬧好嗎？出意外誰要負責」、「旁邊不是還有位子，利用拍攝角度就能拍了...幹嘛要站在馬路上啊」、「粉絲說他們沒擋到人，結果就有人發出這個側拍影片了，真糗」、「只能說要朝聖可以，不要在馬路上跳舞好嗎？」
NewJeans拍攝MV平交道爆紅！粉絲朝聖要小心
而《NOWnews》記者也實際找到該粉絲的原影片，發現有拍攝兩種版本，一個就是汽車駕駛側拍有站在平交道前的Cover舞蹈影片，一個則是在馬路旁以斜角取景的影片，雖然拍攝的時候，粉絲有注意平交道燈號以及柵欄放行問題，但在馬路上跳舞恐怕還是有些不妥當。
根據《道路交通管理處罰條例》第78條規定，行人若在交通頻繁之道路或鐵路平交道附近，任意追逐嬉鬧，足以影響交通者，可處新台幣500元罰鍰。過去像是台東太麻里火車站附近，因為酷似日本經典漫畫「灌籃高手」中，赤木晴子向櫻木花道揮手的平交道場景而爆紅，也有不少民眾朝聖取景，結果站在馬路上或甚至軌道旁拍照，都非常的危險，民眾這回想朝聖NewJeans拍攝MV平交道也可要小心安全，不要違法哦！
NewJeans台灣拍MV「5大場景」！民生社區、天橋都爆紅
而NewJeans這次的主打曲〈HOW SWEET〉特別來台灣拍攝也取景不少地方，在社群討論度非常高，其中包括民生社區、萬華華江橋下天橋、柑仔店等等，《NOWnews》記者也特別整理MV當中出現的5大景點，如果粉絲朋友要去朝聖拍照的話，遇到住宅區也記得不要大聲喧鬧，公眾場合更要注意安全哦！
📍慶豐商店（柑仔店）
地址：台北市萬華區桂林街244巷61號
📍宜蘭礁溪德陽街平交道
📍新北萬里玉田路
📍台北民生社區富錦街429巷附近民宅
📍台北華江橋下天橋