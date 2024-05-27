竹市大火2勇消殉職！事發時間序曝　氣瓶耗盡曾發「Mayday」求救

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消防局指出，2位同仁入室時間為23時50分，後於0時15分收到「Mayday」訊號，表明於梯間，未回報身分、位置，現場指揮官立即清查受困訊號源，於00:25確認為李詠真及周立鑫失聯。並立即啟動RIT救援。於0時55分於梯間尋獲2員。倒臥位置相距約幾個台階。
消防局表示，於0時15分收到求救訊號開始，後於0時55分於3樓梯間發現2名同仁，整個過程約40分鐘。針對為何受困在梯間？消防局表示，現場同仁以安全梯為進入的途徑，2員前往8樓進行搜索，疑似於撤出至2至3樓梯間時氣瓶耗盡，倒臥於該梯間。
消防局指出，現場建築物屏蔽，訊號並不穩定，0時15分先由其他入室同仁於現場聽到Mayday訊號，立即回報指揮官後進行清查，確認為李員及周員失聯後進行RIT救援。於收到「Mayday」訊號時，背景已有聽到兩員氣瓶發出殘壓警報的聲響，氣量評估已低於50BAR。
針對晴空匯社區消防安全檢查，新竹市消防局指出，晴空匯依規每年須辦理消防安全設備檢修申報1次，最近1次(112年度)申報日期為112年9月13日。消防局最近1次消防安檢日期為112年7月19日，符合規定。113年4月11日原預排定二種安檢，因晴空匯管委會疏漏通知設備公司及社區總幹事等人到場，故與社區協調改期至113年6月初辦理二種安檢及設備檢查。