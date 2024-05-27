2勇消殉職！新竹市東區住宅火警　高虹安不捨：要求全力協助善後

竹市大火2勇消殉職！事發時間序曝　氣瓶耗盡曾發「Mayday」求救

▲新竹市東區住宅26日深夜傳火警，造成2消防員殉職，(圖／新竹市消防局提供)
▲新竹市東區住宅26日深夜傳火警，造成2消防員殉職，(圖／新竹市消防局提供)

記者呂炯昌／台北報導

新竹市東區26日一間集合住宅深夜釀火警，消防局金山分隊2名同仁李詠真、周立鑫到場後英勇協助20餘名住戶疏散，因現場大樓停電，並傳出有住戶仍在建築內，2人再次入室執行人命搜索任務時，疑因氣瓶耗盡倒臥現場梯間，經同仁救出後分別送醫急救，2人於1時46分及55分許分別宣告急救無效。新竹市消防局今（27）日還原案事發時間點，2人氧氣瓶耗盡時有發出「Mayday」求救，花了40分鐘才找到失聯的2人。

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新竹市消防局指出，事發的「晴空匯社區」現場為1棟28樓高集合住宅建築物，燃燒地下一樓管道間的電纜線，火勢雖不大，但有產生大量濃煙，因電纜燒毀，現場為停電狀態，2人為前往8樓執行人命搜索任務，入室時著全套完整裝備，氣瓶為全滿狀態。

消防局指出，2位同仁入室時間為23時50分，後於0時15分收到「Mayday」訊號，表明於梯間，未回報身分、位置，現場指揮官立即清查受困訊號源，於00:25確認為李詠真及周立鑫失聯。並立即啟動RIT救援。於0時55分於梯間尋獲2員。倒臥位置相距約幾個台階。

消防局表示，於0時15分收到求救訊號開始，後於0時55分於3樓梯間發現2名同仁，整個過程約40分鐘。針對為何受困在梯間？消防局表示，現場同仁以安全梯為進入的途徑，2員前往8樓進行搜索，疑似於撤出至2至3樓梯間時氣瓶耗盡，倒臥於該梯間。

消防局指出，現場建築物屏蔽，訊號並不穩定，0時15分先由其他入室同仁於現場聽到Mayday訊號，立即回報指揮官後進行清查，確認為李員及周員失聯後進行RIT救援。於收到「Mayday」訊號時，背景已有聽到兩員氣瓶發出殘壓警報的聲響，氣量評估已低於50BAR。

針對晴空匯社區消防安全檢查，新竹市消防局指出，晴空匯依規每年須辦理消防安全設備檢修申報1次，最近1次(112年度)申報日期為112年9月13日。消防局最近1次消防安檢日期為112年7月19日，符合規定。113年4月11日原預排定二種安檢，因晴空匯管委會疏漏通知設備公司及社區總幹事等人到場，故與社區協調改期至113年6月初辦理二種安檢及設備檢查。

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