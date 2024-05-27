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全家3、4月發票開出千萬獎！買麵包、飲料變富翁　中獎門市全公開

▲全家便利商店本期(113年3-4月)中獎發票，共有10位幸運兒中大獎，其中有高達8位消費者花費百元內就幸運中獎。（圖／記者林調遜攝）
▲全家便利商店本期(113年3-4月)中獎發票，共有10位幸運兒中大獎，其中有高達8位消費者花費百元內就幸運中獎。（圖／記者林調遜攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家便利商店本期(113年3-4月)中獎發票，共有10位幸運兒中大獎，其中有高達8位消費者花費百元內就幸運中獎。本期特別獎1,000萬元共開出1組，獎落「全家」松山車站店，消費者花費76元購買「全家」匠土司及FMC飲料就成為千萬得主。

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全家特獎200萬元則開出2組，分別於「全家」鳳山鎮北店以及新竹荷蘭村店開出，兩位幸運得主皆花費不到百元購買麵包、飯糰等早餐品項，就將200萬大獎抱回家。頭獎20萬元則有6位消費者幸運獲得，獎項分別於「全家」台東鎮東店、高雄沿海店、虎尾興南店、新店新安店、新竹客進店，以及板橋干城店開出，最低僅花費3元影印即成為頭獎得主。

另外，為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，「全家」共開出1組，位於台中台鐵店；幸運得主花費59元購買飲料即獲得100萬大獎，相當幸運。

▲全家便利商店本期(113年3-4月)中獎發票，共有10位幸運兒中大獎。（圖／全家提供）
▲全家便利商店本期(113年3-4月)中獎發票，共有10位幸運兒中大獎。（圖／全家提供）
【統一發票3、4月中獎號碼】

特別獎號碼：44140251
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。

特獎號碼：14715309
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。

頭獎號碼：86562747、79171152、77925523
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

▲統一發票113年3月、4月中獎號碼一次看。（圖/NOWnews社群中心製表）
▲統一發票113年3月、4月中獎號碼一次看。（圖/NOWnews社群中心製表）

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