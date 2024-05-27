輝達3兆男黃仁勳加持 台股創高！AI散熱飆、4檔機器人漲停
美股上週五（24日）全數走高，其中費城半導體漲1.85%，再加上AI教父輝達執行長黃仁勳來台，台股今（27）日開高走高，早盤一度漲270多點，來到21838點，漲幅1%以上再創新高。輝達概念股如AI、機器人、散熱、機殼族群全噴出，光是機器人就有4檔奔漲停，機殼的柏騰也漲停。至於台積電漲逾1%、鴻海則大漲4%，來到184.5元。
記者許家禎／台北報導
輝達近期公布第一季財報，營收年增262%，達260.4億美元，高於市場預期的246.5億美元。激勵上週五（24日）股價上漲超過2%，收在1064.69美元。公司市值超過2.6兆美元，創辦人黃仁勳的淨資產躍升至93.4億美元，折合新台幣正式超過3兆元，正式成為「3兆男」，在全球富豪榜上排名第17名。
黃仁勳昨（26）日為美國職棒奧克蘭運動家隊的「舊金山台灣日」開球，隨後馬不停蹄地與妻子搭機來台，為Computex與拜訪供應鏈預作準備。黃仁勳將在「台北國際電腦展（COMPUTEX）」開幕日前一天、也就是6月2日舉行主題演講，同時參與COMPUTEX展期，讓外界相當關注。
黃仁勳提早來台的消息曝光，加持今日台股表現，輝達概念股如AI、機器人、散熱、機殼族群全噴出，光是機器人就有4檔包括穎漢、羅昇、昆盈、和樁全奔漲停，盟立漲逾7%。機殼及連接器族群的柏騰漲停，鴻準也漲9%、勤誠漲8%以上，振發與營邦漲5%多。
散熱模組的廣運漲5%，保銳、奇鋐、動力、雙鴻漲3到4%。AI與輝達概念股的世芯漲4%，微星與精英漲3%，建準、家登、日月光、健策、興勤漲2%以上。廣達與英業達漲1%左右，緯創與緯穎小漲。