前進暨南大學！新二代成東南亞推廣大使 分享越南文化
台灣面積雖小，族群卻越來越多元，新住民人口更是不斷增加，促進其他族群與新住民間的互相理解，對現代的台灣社會至關重要。移民署中區事務大隊南投縣服務站攜手國立暨南國際大學，於113年5月25日在暨南大學校園合辦「東南亞多元文化推廣體驗」活動，通過互動和體驗，讓與會者認識越南人文風情與飲食文化。
國際中心賴正琳／綜合報導
活動邀請移民署「海外培力計畫」及「築夢計畫」獲獎者張中漢擔任活動規劃者及講師，他是民國91年次的新二代，現在就讀暨南大學四年級，年紀雖然很輕，但學經歷卻相當豐富，除了是移民署計畫的獲獎者外，也是許多競賽獲獎的常勝軍，例如：勞動部勞動力發展署中彰投分署青年職涯大使和國際網界博覽會銀獎。
活動現場張講師以自身經驗為例，分享新住民培力相關計畫，並以深入淺出的方式，介紹越南文化及特色食物，多位與會者反應透過張講師的介紹及解說，不僅感受到講師對多元文化推廣極具熱誠且專業，並啟發了他們認識越南文化的興趣。
南投縣服務站站主任林弘志表示，移民署致力推動新住民及其子女「海外培力計畫」及「築夢計畫」，協助返回原生母國家（地區）進行跨文化學習、跨國校際交流等活動，培育台灣國際人才，並持續協助在台深耕完成夢想，進而提供這些人才社會參與的平台，讓他們得以分享所學、所聽及所聞，促進台灣的族群融合，此次邀請的活動講師新二代張中漢就是最佳典範，現場帶領參與者感受東南亞的獨特風貌，鼓勵跨文化交流與互動，增進對越南文化的認識與理解。