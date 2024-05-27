飛安模範生傳事故！卡達航空遇亂流釀12人傷　乘客：人生最糟15秒

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所幸飛機按照原定計畫，於當地時間26日下午1時04分降落都柏林機場。飛機降落前，現場已有機場警察和消防和救援部門等緊急服務人員待命，待飛機降落，隨即上機救援傷者，並協助其他乘客離開飛機。
卡達航空回應，機上受影響的乘客正在接受醫療處理，安全仍然是其首要任務，內部已經對事故展開調查。都柏林機場指出，機場營運沒有受到這起事件影響。
有乘客回憶起當時狀況，表示飛機突然很快速的下降，所幸當時機長很快就控制住飛機，不過有乘客因沒有繫安全帶，而從座位上彈出來，滾到了面前，撞傷了頭。當時正值用餐時，還有人的食物飛到飛機天花板上，地板上一片狼籍。另外一名乘客則表示，晃動持續了10到15秒，「那是我一生中最糟糕的15秒。」
新加坡航空一架從倫敦飛往星國的編號SQ321航班在本月21日遭遇嚴重亂流事故，最後迫降泰國，造成一名73歲英國男子死亡、104名乘客因嚴重顛簸受傷，目前仍有43名乘客在首都曼谷住院治療。
新加坡航空和卡達航空每年在「全球最安全航空公司」排行榜皆名列前茅。知名航空評鑑網「AirlineRatings」，在今年1月公布的「2024年前25家最安全航空公司排名」，卡達航空位居第5，新加坡航空則名列第13。