黃仁勳來了！傳確定拜會台積電、鴻海高層　14台廠股價蓄勢待發

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃仁勳將在「台北國際電腦展（COMPUTEX）」開幕日前一天、也就是6月2日舉行主題演講，將概述AI生態系統的下一步發展，公司也將於COMPUTEX展期，另外舉辦「NVIDIA AI Summit Taiwan」，與客戶生態系交流。
輝達發布財報前夕，外資圈刮起一陣押寶風。其中，摩根士丹利看好14家台廠，分別為台積電、京元電子、信驊、緯創、鴻海、技嘉、廣達、華碩、緯穎、台達電、金像電、奇鋐、川湖、致茂，並推測未來12個月的合理股價。大摩預測，信驊、川湖、台積電、華碩、技嘉等11檔股票將優於大盤，其中，權值王台積電將攀高至928元位置，台股股后信驊預估漲至3800元。
過往黃仁勳來台時間點，大約會落在演講前2至3日，此次提早將近一週的時間，外界猜測此次將拜會不少台廠高層。由於台積電與輝達合作關係密切，加上黃仁勳與台積電創辦人張忠謀交情深厚，傳台積電為主要拜會名單。另外，根據《聯合報》報導指出，鴻海現在是輝達「地表最強AI晶片」GB200 AI伺服器重要代工夥伴，有業界人士分析，黃仁勳6月3日將與鴻海執行長劉揚偉開會，討論兩家公司合作與發展細節，並在6月6日出席鴻海在COMPUTEX的攤位力挺。
事實上，黃仁勳早在今年3月「輝達GTC」大會上合體劉揚偉時就曾暗示，6月將宣布輝達與鴻海的最新合作內容，劉也表示，今年COMPUTEX將有「驚喜彩蛋」，讓各界期待不已。除了股價表現以及各大拜會計畫之外，黃仁勳工作之餘的「夜市行程」同樣是鎂光燈焦點，這次又會有哪幾家夜市會被「3兆男」欽點，引發民眾關注。