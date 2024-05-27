立院衝突遭林淑芬揮拳毆打　麥玉珍哽咽：想起家暴陰影

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麥玉珍指出，這次在立院發生暴力，不只是對於她個人而已，還有攸關立委尊嚴，她要求民進黨團、林淑芬道歉，現場說誰先動手誰錯，但現在不只是肢體語言的暴力，還有語言的暴力，對方不斷散播，造成她第二次傷害，讓她沒辦法接受。
麥玉珍落淚說，她是因為家暴才離婚，所以一直有家暴陰影存在，會感到恐慌，一直壓抑著這種恐慌，一直壓抑著這種恐怖，921地震晚上遭遇家暴，因為這樣子，讓她現在誰站在她後面，她都會覺得恐慌，怕突然間有人突擊，導致這幾天一直睡不好。
麥玉珍直言，過去家暴的恐懼，加上林淑芬打她那一拳後，讓她所有以前的傷痛都想到、覺得恐怖，但林淑芬事後沒有覺得打人是錯的，也沒有想要道歉，還用很得意的方式去散播很多非事實的事情，對她造成傷害，她一直到今天都沒選擇提告，但至今沒收到對方任何道歉，或民進黨立院黨團的一句道歉，連安慰都沒有。
麥玉珍強調，「我們做事要負責任」，是對方說的，誰先動手誰錯，但為何林淑芬沒正式道歉，希望對方要正式道歉，沒有的話會再來走法律途徑，走正義、明確的事，不能亂造謠，也請總統賴清德呼籲一下在立院做這樣動作，卻沒有控制、限制你的人，未來不只是她，在立院所有立委與議事人員，都會活在恐慌的日子之中。
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