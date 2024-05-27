涼糕哥遭爆公審客人！「正面對決揭真相」　生意好到市場封殺擺攤

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涼糕哥正面對決回應！揭「公審客人」真相
而對於近日的風波，涼糕哥游勝綸也直接在個人社群正面回應，游勝綸表示：「最近酸民特別多，近期有人說我公審客人，我覺得滿滑稽的，前陣子有個男生來排隊買糕拍影片，因為現在酸民都特別愛攻擊我，結果他的影片底下一堆酸民，那也就算了，他也跟著一起酸我，那也就算了，文章還特別標記我看那些留言，實在讓我感到很不舒服」。
「我私訊告訴他，我討厭你，請不要標記我，以後希望不會賣到你，我就把他封鎖，打算不再理會這個人」游勝綸提到：「後來我的私人LINE群組大家在討論這件事情，他要拍影片，自以為美食家，我不在乎，要蹭流量也蹭到了，又要嫌又要罵又要算又要諷刺，我不會因為他說不好吃我有什麼反應，但你要諷刺我還要標記我，為什麼要標記我啊？我的感受就是覺得他很賤啊！」
游勝綸自認行得正，強調「有人說我批評他的長相，那實在是想太多了，還有人說我人設大翻車，我的人設是什麼？我做我自己要翻什麼車？我是覺得有時間搞這些鳥事，不如好好為自己的人生加油吧！」
二度爆紅流量天花板！市場接到電話拒給擺攤
而隨著流量暴增，朝聖涼糕哥攤販的民眾可以說是越來越多，實際上也出現了一些市場做生意的紛爭，游勝綸也感嘅表示：「有些市場現在已經把我封殺了，打電話過去詢問攤位，市場問我是哪裡，我說賣涼糕的，市場立刻就警覺詢問：『直播那個喔？沒辦法不要不要』。」
游勝綸分享經驗提到，有一次擺在南昌西街，一直叫我控管人潮，就在忙了是要怎麼控管？甚至為了彌補其他攤販的抱怨，還幫其他攤販出市場攤位的租金。對於現在人潮不適合在市場做生意會引起紛爭，游勝綸也盡量找尋解決之道，例如找尋空地直接搭棚販售，比較不會去影響到別人，希望來的顧客都能買到好吃的涼糕。