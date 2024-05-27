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涼糕哥遭爆公審客人！「正面對決揭真相」　生意好到市場封殺擺攤

▲9年前在東湖市場賣涼糕爆紅的帥氣老闆涼糕哥（游勝綸），近幾年回歸市場擺攤之後二度竄紅。（圖/游勝綸IG）
▲9年前在東湖市場賣涼糕爆紅的帥氣老闆涼糕哥（游勝綸），近幾年回歸市場擺攤之後二度竄紅。（圖/游勝綸IG）

記者張嘉哲/綜合報導

9年前在東湖市場賣涼糕爆紅的帥氣老闆涼糕哥（游勝綸），近幾年回歸市場擺攤之後二度竄紅，在社群上流量超高，到市場朝聖游勝綸賣的涼糕可不容易，只要晚到就要排上2小時，可謂現在社群當紅炸子雞。然而近日他被爆出公審客人，客人因為覺得他涼糕賣太貴口感又很普通，結果被他發到私人社群上謾罵，引發許多人反彈聲浪。對此，涼糕哥也正面對決回應，也公開自己現在做生意面臨的困境。

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回顧涼糕哥遭爆料事件，起因是一名客人到他的涼糕攤位朝聖，排隊6小時買完之後拍攝開箱影片上傳Tik Tok，並且標記游勝綸官方帳號，有網友認為價格太貴，該名客人也跟著附和，並且點評口感還好、不值得排隊等，結果事後游勝綸在自己私人社群公開該客人照片，也宣告「以後拒賣該客人」，並且說道「我討厭這種蹭流量，還在那邊說很盤」、「蹭就算了還要諷刺我們，賤貨」，讓該名客人相當不滿出面爆料。

▲涼糕哥在群組中公審顧客被發現，顧客非常無奈發文抱怨，引起廣大討論。（圖/Tik Tok）
▲涼糕哥在群組中公審顧客被發現，顧客非常無奈發文抱怨，引起廣大討論。（圖/Tik Tok）
涼糕哥正面對決回應！揭「公審客人」真相

而對於近日的風波，涼糕哥游勝綸也直接在個人社群正面回應，游勝綸表示：「最近酸民特別多，近期有人說我公審客人，我覺得滿滑稽的，前陣子有個男生來排隊買糕拍影片，因為現在酸民都特別愛攻擊我，結果他的影片底下一堆酸民，那也就算了，他也跟著一起酸我，那也就算了，文章還特別標記我看那些留言，實在讓我感到很不舒服」。

「我私訊告訴他，我討厭你，請不要標記我，以後希望不會賣到你，我就把他封鎖，打算不再理會這個人」游勝綸提到：「後來我的私人LINE群組大家在討論這件事情，他要拍影片，自以為美食家，我不在乎，要蹭流量也蹭到了，又要嫌又要罵又要算又要諷刺，我不會因為他說不好吃我有什麼反應，但你要諷刺我還要標記我，為什麼要標記我啊？我的感受就是覺得他很賤啊！」

▲涼糕哥正面對決回應，表示自己不會因為客人覺得難吃就怎麼樣，但是要酸要諷刺，沒有必要故意標記他來看那些留言，認為這行為非常不好。（圖/）
▲涼糕哥游勝綸正面對決回應，表示自己不會因為客人覺得難吃就怎麼樣，但是要酸要諷刺，沒有必要故意標記他來看那些留言，認為這行為非常不好。（圖/游勝綸IG）
游勝綸自認行得正，強調「有人說我批評他的長相，那實在是想太多了，還有人說我人設大翻車，我的人設是什麼？我做我自己要翻什麼車？我是覺得有時間搞這些鳥事，不如好好為自己的人生加油吧！」

二度爆紅流量天花板！市場接到電話拒給擺攤

而隨著流量暴增，朝聖涼糕哥攤販的民眾可以說是越來越多，實際上也出現了一些市場做生意的紛爭，游勝綸也感嘅表示：「有些市場現在已經把我封殺了，打電話過去詢問攤位，市場問我是哪裡，我說賣涼糕的，市場立刻就警覺詢問：『直播那個喔？沒辦法不要不要』。」

游勝綸分享經驗提到，有一次擺在南昌西街，一直叫我控管人潮，就在忙了是要怎麼控管？甚至為了彌補其他攤販的抱怨，還幫其他攤販出市場攤位的租金。對於現在人潮不適合在市場做生意會引起紛爭，游勝綸也盡量找尋解決之道，例如找尋空地直接搭棚販售，比較不會去影響到別人，希望來的顧客都能買到好吃的涼糕。

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▲涼糕哥游勝綸現在每天認真擺攤販售涼糕，加上經營社群媒體之後，人氣二度翻漲，想吃他賣的涼糕要排上2小時。（圖/游勝綸IG）

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