一口流利泰語！帥氣卡達空少轉任移民官　發揮泰語專長為民服務

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起初他只有學會生活中所需泰語的「聽」和「說」的能力，後來利用了線上家教學習課程，並精進自己的「讀」和「寫」的能力。在疫情爆發後，航空旅遊業停滯了好一大段的時間，張剛耀也重新思考自己的未來，在4年的空服員生涯除了體驗世界各地不同的風俗民情，也學習到與不同文化背景的人們溝通，更重要的是了解自己是喜歡與人相處的，這也是他選擇報考國家移民行政特考的原因，希望可以繼續從事服務外國人的工作，於是在2021年決定離開熟悉的工作崗位轉換跑道。
移民署訓練中心主任柳瑞福表示，訓練中心提供許多資源並安排豐富的訓練課程，培訓優秀專業的移民官，結訓後分發單位有國境機場港口、各地專勤隊、收容所或服務站，期待有更多具備外語專業的人才報考移民特考，一起加入移民署這個大家庭的服務行列。
張剛耀指出，這次到台北市服務站實習的收穫很多，跟著學長姐協助民眾填寫申請表時，也遇到幾位來自泰國的新住民，雖然與之前擔任空服員時的服務模式不同，但其服務熱忱都是一樣的，他感受到可以運用所長為身處他鄉的新住民提供協助也是很有成就感，未來希望也能夠發揮自己的泰語專長，為來台的外國人士及新住民提供暖心的服務。
台北市服務站主任蘇慧雯表示，移民署服務站作為外來人口來台之後所接觸公務機關的第一站，也希望能夠留給民眾良好、友善的印象，如果能用外國人所熟悉的母語溝通，必定能提供更溫暖、貼心的服務。