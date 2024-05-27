獨行俠116：107戰勝灰狼！G3主場聽牌　Doncic、Irving合砍66分

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首節獨行俠就展現想聽牌的氣勢，靠著Luka Doncic與Kyrie Irving合力聯手砍進14分，與串連球隊攻勢率隊單節打出33:28的攻勢，來到次節雙方你來我往，獨行俠單節打出27:24的攻勢，上半場結束獨行俠60：52領先灰狼。
上半場灰狼Karl-Anthony Towns手感低迷是陷入苦戰的主因，10次出手僅2次將球打進，三分球更是5中0，但幸好蟻人Anthony Edwards上半場在進攻端扛起球隊，11次出手打進4球，拿下12分6籃板5助攻，是灰狼能緊咬比分的關鍵。
末節兩隊互轟 獨行俠笑到最後
來到第3節，灰狼靠著Anthony Edwards單節狂砍10分，一度在3分54秒時將比分反超為79：77，但獨行俠靠著Jaden Hardy在最後1.1秒高難度上籃進球追平，前3節打完雙方戰成87：87平手。
進到末節，雙方你來我往分差始終不超過1波球權，獨行俠率先在3分38秒時，靠著PJ Washington投進一顆底角3分，取得107:104領先，隨後獨行俠在最後3分鐘打出一波7：1攻勢，將比分拉開至8分差，灰狼在最後1分鐘迫使使出犯規戰術，但仍無力將比分追回，終場獨行俠就以116：107擊敗灰狼，系列賽取得3勝0敗聽牌優勢。
目前東區的波士頓塞爾提克以及西區的獨行俠目前都取得了3：0的領先，過去NBA季後賽歷史上，從未出現過東、西分區決賽同時4：0橫掃的局面，或許這樣的情況有機會在今年發生。