東港黑鮪魚季價格傳崩盤「一斤萬元變百元」？這家免跑屏東吃到飽
今年黑鮪魚季大豐收，近期屏東東港漁港的黑鮪魚進港尾數持續增加，上週24日東港魚市場還創下近20年來次高紀錄，單日交易量高達366尾；網路卻誤傳崩盤「一公斤萬元變百元」，實為較次級的黑鮪魚因冷凍庫不足，而出現一公斤70元的最低價格。民眾想吃新鮮黑鮪魚料理、刺身生魚片、壽司免跑屏東！台北「狗一下居酒食堂」忠孝門市推出東港黑鮪魚吃到飽。
記者蕭涵云/綜合報導
2024東港黑鮪魚季漁貨量大增、簡直大豐收！上月21日屏東東港漁港的黑鮪魚季「第一鮪」，重達301.8公斤、身長236公分，以每公斤1萬300元價格拍出，拍賣總價310萬300元，不只打破去年最高紀錄1萬200元、更創下歷史新高價。且黑鮪魚進港尾數持續增加，上週24日東港魚市場還創下近20年來次高紀錄，單日交易量高達366尾。
不料，網路卻誤傳「一公斤70元」的崩盤低價，謠傳東港黑鮪魚「一公斤萬元變百元」。事實上，該價格為較次級黑鮪魚且非上等部位，因魚貨量大增、但冷凍庫不足，才出現某日最低價每公斤70元價格。東港區漁會已正式澄清，漁業署並承諾將協助冷凍問題。
民眾若想吃新鮮黑鮪魚料理、刺身生魚片、壽司，卻沒有時間跑一趟屏東，現在馬辣集團「狗一下居酒食堂」正推出「東港黑鮪魚季」，下重本引進屏東東港現撈「北方黑鮪」每日新鮮直送，預計快閃限定3～4週開吃。夢幻菜單包括油花如頂級和牛的「黑鮪魚中腹刺身」、清爽彈牙的「黑鮪魚刺身」、「黑鮪魚蔥花軍艦」、「黑鮪魚蔥花手捲」等料理。
「狗一下居酒食堂」忠孝門市還推出每日限量20組「日料吃到飽」方案，不只能大啖軟殼蟹手捲、卡滋蝦手捲、招牌鮭魚毛毛蟲壽司、炙燒比目魚鰭邊握、炙燒干貝握、鮭魚肚刺身、松露和牛握壽司、自製午魚一夜干、廣島炸牡蠣、美國Choice無骨牛小排串燒等86～111道精緻日料。活動期間提前電話預約，選擇988元吃到飽方案即可享「黑鮪魚蔥花軍艦」吃到飽、1388元方案可另享「黑鮪魚刺身」無限供應，而1688元方案除了前二款吃到飽，再加碼贈送每人一份「黑鮪魚中腹握壽司/2貫」。