不輸饗食天堂！「台灣buffet王牌」老饕改吃這間：849元水準太高

東港黑鮪魚季價格傳崩盤「一斤萬元變百元」？這家免跑屏東吃到飽

▲屏東東港黑鮪魚季大豐收，網路誤傳崩盤「一公斤萬元變百元」的70元低價。民眾想吃新鮮黑鮪魚料理，台北「狗一下居酒食堂」忠孝門市，推出東港黑鮪魚吃到飽免跑屏東。
▲屏東東港黑鮪魚季大豐收，網路誤傳崩盤「一公斤萬元變百元」的70元低價。民眾想吃新鮮黑鮪魚料理，台北「狗一下居酒食堂」忠孝門市，推出東港黑鮪魚吃到飽免跑屏東。

記者蕭涵云/綜合報導

今年黑鮪魚季大豐收，近期屏東東港漁港的黑鮪魚進港尾數持續增加，上週24日東港魚市場還創下近20年來次高紀錄，單日交易量高達366尾；網路卻誤傳崩盤「一公斤萬元變百元」，實為較次級的黑鮪魚因冷凍庫不足，而出現一公斤70元的最低價格。民眾想吃新鮮黑鮪魚料理、刺身生魚片、壽司免跑屏東！台北「狗一下居酒食堂」忠孝門市推出東港黑鮪魚吃到飽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024東港黑鮪魚季漁貨量大增、簡直大豐收！上月21日屏東東港漁港的黑鮪魚季「第一鮪」，重達301.8公斤、身長236公分，以每公斤1萬300元價格拍出，拍賣總價310萬300元，不只打破去年最高紀錄1萬200元、更創下歷史新高價。且黑鮪魚進港尾數持續增加，上週24日東港魚市場還創下近20年來次高紀錄，單日交易量高達366尾。

不料，網路卻誤傳「一公斤70元」的崩盤低價，謠傳東港黑鮪魚「一公斤萬元變百元」。事實上，該價格為較次級黑鮪魚且非上等部位，因魚貨量大增、但冷凍庫不足，才出現某日最低價每公斤70元價格。東港區漁會已正式澄清，漁業署並承諾將協助冷凍問題。

▲馬辣「狗一下居酒食堂」黑鮪魚季單點料理，「黑鮪魚中腹刺身」180元/1片、500元/3片，「黑鮪魚刺身」300元/5切，「黑鮪魚蔥花手捲」120元。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣「狗一下居酒食堂」黑鮪魚季單點料理，「黑鮪魚中腹刺身」180元/1片、500元/3片，「黑鮪魚刺身」300元/5切，「黑鮪魚蔥花手捲」120元。（圖／馬辣集團提供）
民眾若想吃新鮮黑鮪魚料理、刺身生魚片、壽司，卻沒有時間跑一趟屏東，現在馬辣集團「狗一下居酒食堂」正推出「東港黑鮪魚季」，下重本引進屏東東港現撈「北方黑鮪」每日新鮮直送，預計快閃限定3～4週開吃。夢幻菜單包括油花如頂級和牛的「黑鮪魚中腹刺身」、清爽彈牙的「黑鮪魚刺身」、「黑鮪魚蔥花軍艦」、「黑鮪魚蔥花手捲」等料理。

▲「狗一下居酒食堂」忠孝門市開吃「黑鮪魚中腹握壽司」。（圖／馬辣集團提供）
▲「狗一下居酒食堂」忠孝門市開吃「黑鮪魚中腹握壽司」。（圖／馬辣集團提供）
「狗一下居酒食堂」忠孝門市還推出每日限量20組「日料吃到飽」方案，不只能大啖軟殼蟹手捲、卡滋蝦手捲、招牌鮭魚毛毛蟲壽司、炙燒比目魚鰭邊握、炙燒干貝握、鮭魚肚刺身、松露和牛握壽司、自製午魚一夜干、廣島炸牡蠣、美國Choice無骨牛小排串燒等86～111道精緻日料。活動期間提前電話預約，選擇988元吃到飽方案即可享「黑鮪魚蔥花軍艦」吃到飽、1388元方案可另享「黑鮪魚刺身」無限供應，而1688元方案除了前二款吃到飽，再加碼贈送每人一份「黑鮪魚中腹握壽司/2貫」。

▲馬辣集團「狗一下居酒食堂」限時開吃東港黑鮪魚季。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣集團「狗一下居酒食堂」限時開吃東港黑鮪魚季。（圖／馬辣集團提供）

桃園人衝了！399元「韓式吃到飽」開幕　媽媽、學生優惠到6月底

馬辣愛文芒果吃到飽限時回歸！身分證「1250」中2碼　巨蛤吃到吐

清心福全「買一送一」！優多綠茶半價爽喝　星巴克也「買一送一」

週一好憂鬱！社畜必玩「咖啡心理測驗」　每日運勢、幸運色秒知道

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代