國民黨稱「青鳥行動」僅1萬4千人　台北市警局打臉：數據錯誤！

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然而前立委蔡正元25日凌晨在臉書發文指出，台北市警察局在24日晚間8時，用現場及空拍模式估計，民進黨動員反改革的人數如下：青島東路4000人、濟南路4500人、中山南路6000人，合計1萬4500人。
根據《鋒燦媒體》報導，台北市警局保安科科長于增祥指出，一開始是主辦單位申請了青島東跟濟南路，不夠用之後緊急申請中山南路。1萬多人的時候是7點多，後來交通尖峰時刻過了，開放車道以後人數湧進來，從忠孝東路，「我們一直管制到景福門，最高的人數時間點落在晚上10點」。代理局長李謀旺表示，承辦人所提供的數據是錯誤的，他沒有注意時間點就丟出去，這個是承辦人疏失，並不是如前立委所說。至於真實數字為何，警局並未公布
自2020年以後警局不再公布集會遊行人數，因為當年韓國瑜競選總統的遊行聲稱有40萬人，北市警察局卻並未公布數字，引發外界質疑有心人士下指導棋或政治操作。時任台北市警察局長陳嘉昌就有表示，警政署沒有強制規定要統計人數，為避免外界對人數炒作，因此決定從此不再公佈統計人數。而李謀旺也證實這個說法，表示警局從不公布集會遊行的人數。
台北市警察局新聞稿：
「有關本局執行 5 月 24 日「反對國會濫權」集會活動安全維護工作，現場集會人數統計，依規定從不對外公布，僅作為指揮官部署調整警力參考。經查該項資料為業務單位製作之初稿，係當日下午時段初估之錯誤數據所致。本案經查係本局業務單位製作之錯誤統計資料，不當誤傳至幹部群組，業檢討改進，未來將嚴格要求同仁審慎作業，並恪守保密規定。」