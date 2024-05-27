民調再獲遠見5星　盧秀燕12連霸：疫後施政拚經濟最重要

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據《遠見雜誌》公布數據，台中市在8大面向平均分數表現較去年進步1.5個百分點，達到70.3%，是6都唯一滿意度超過7成。8大面向有4項滿意度獲7成以上民眾肯定，其中「經濟與就業」、「教育」、「醫療衛生」3面向皆居6都第1；尤其「醫療衛生」獲得市民8成肯定、「教育」滿意度76.7%為本島19縣市榜首，「經濟與就業」、「觀光休閒」及「教育」等面向滿意度也創下歷年新高。
盧秀燕上午答詢國民黨市議員李文傑時表示，自己拿到第一深感榮幸，尤其8大面向施政表現很不錯、整體成績創新高，是執政團隊和所有公務人員共同努力的成果。
盧秀燕指出，疫情結束後，最重要的事就是拚經濟，這也是一年半以來她最重要的施政方向，市政團隊在「經濟與就業」、「觀光休閒」這2大拿下好成功，代表市民有感，她非常高興。教育面向的成績她尤其感動，這幾年台中被封為教育王，但教育不會馬上呈現效果，「百年要好，教育就是基石，必須磐基永固」，她要向所有教育工作人員致敬。此外，醫療也是6都第一，更要感謝市民家人、市議會和市府團隊，她不會因這樣的成績自滿懈怠、會繼續努力。
市府表示，今年是台中建設重大進展的一年，台中巨蛋歷經3任市長終於在今年3月正式動工、水湳國際會展中心西側展館獲中央全額預算補助，未來結合台中綠美圖，將成為3大指標建築。另台中捷運藍線、綠線延伸及鐵路海線雙軌化等3大交通建設也獲中央核定，市府將積極打造「捷運大台中」，推動低碳運輸。除了公共建設，市府也致力推動各項幸福政策，包括公托、公幼、親子館及生育津貼4大倍增計畫。