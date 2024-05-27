鴻海「3+3策略」搶攻市場　鴻家軍好嗨！鴻海衝至185元、創16年高

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鴻海集團先前與日本軟銀合作製造Pepper人形機器人，並持續布局機器人軟硬體整合方案，例如旗下法博智能（FARobot）就扮演關鍵角色，並推出自主移動機器人（AMR）軟硬體方案。
不僅如此，旗下工業富聯先前也指出，看好今年雲端服務商資本支出強勁，帶動AI伺服器拉貨，預估今年AI貢獻占雲端運算營收比重40%，AI伺服器占全球市占率可到40%。同時鴻海也指出，第一季AI伺服器業績占鴻海整體伺服器比重接近4成，全年AI伺服器營收成長預計超過40%目標不變，AI伺服器產品在整體伺服器營收占比，也將超過4成，預估2025年伺服器營收規模會再增加。
鴻海旗下機殼大廠鴻準也積極布局人形機器人市場。鴻準在今年股東會致股東報告書中強調，未來將投入資本在新的目標領域，包含機器人與人工智能（AI），目前正針對機器人的精進材料應用與表面處理等相關技術進行研發，期盼能掌握市場先機。
此外，鴻海將在本週五（5/31）召開股東會，子公司鴻準也維持往年慣例，跟鴻海同一天召開股東會。而在輝達執行長黃仁勳抵台消息一出，激勵機器人概念股群體走高，帶動鴻家軍大多強勢表態，鴻準、東捷亮燈漲停，中揚光上漲逾8%，陽程、乙盛-KY、樺漢大漲逾5%，而鴻海則是大漲逾4%，最高一度來到185元，飆上2008年4月、也就是16年以來新高。