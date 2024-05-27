快評／獨行俠內線變「禁飛區」　Edwards進攻端缺點在西決被放大

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此役賽前，TNT分享了Anthony Edwards在西區決賽前兩戰與季後賽前兩輪的指標性數據對比。灌籃得分方面，他前兩輪完成11記，西區決賽前兩戰0次；投籃命中率前兩輪50%，西決33%；前兩輪他場均投籃出手數為20.4次，西決只有16.5次；禁區得分，前兩輪11.1分，西決只剩3.0分；平均出手距離前兩輪14.6英尺，西決17.3英尺。
巨星成色決定了這一輪系列賽的進程
G1：獨行俠ISO單打每回合得到1.11分，灰狼只有0.39分
G2：獨行俠ISO單打每回合得到1.29分，灰狼只有0.44分
當球隊進攻端運轉不順時，Luka Doncic可以運用他的體型噸位、Kyrie Irving可以運用自己的運球技巧和速度去一對一擊敗防守者。Edwards在前兩輪也展現了自己有這種潛力，但他還沒到達顛峰，還需要變得更好，更加懂得怎麼去善用自己的優勢，判讀場上空間和防守形勢。
獨行俠比金塊更能夠限制Edwards衝擊籃下，前兩場讓他在禁區8投2中；而在對上丹佛的系列賽，灰狼禁區命中率高達65%，對上獨行俠前兩戰則只有54%。在關鍵G3的最後5分鐘，灰狼只靠Edwards的一次上籃和Naz Reid的罰球得到3分。對比Luka Doncic和Kyrie Irving分別用翻身跳投以及運球突破中距離命中幫助主場軍穩定軍心，差距不可謂不大。
在在前兩場比賽中，灰狼外線發揮更好，這是比賽場面之所以看起來很膠著的原因。不過獨行俠始終支配著禁區，在籃板保護以及內線護框方面做得特別出色，這得歸功於Derek Lively II和Daniel Gafford兩位長人帶來的高度和運動能力，讓Edwards無法在內線橫行無阻。
灰狼今年例行賽並非是進攻特別出色的球隊，但在季後賽他們展現出來的團隊進攻效率讓人肅然起敬，其中他們依賴、並圍繞之運轉的核心就是Edwards，這位年輕後衛切入攻擊籃下的破壞力是聯盟中極為稀有的能力，幫助灰狼在前兩輪摧毀了護框能力不強的太陽和金塊，打出超水準的團隊進攻表現。
但在西區決賽，這位超級球星開始面臨到真正的挑戰，獨行俠內線擁有足夠的體型和爆發力去封蓋他的投籃，主防他的Derrick Jones Jr.因此可以更壓迫的貼上前去影響他的急停跳投。
Gobert不擅長換防 灰狼守不住Doncic和Irving
而在防守端，獨行俠使用的是和金塊完全不同的進攻模型，Doncic和Irving大量使用擋拆和ISO單打，Edwards和Jaden McDaniels已經盡力，但灰狼的長人無法換防守住這兩人，這就讓它們在防守擋拆時的選項變得很少，因為Rudy Gobert和Towns一離開禁區後，他們的高度就變成累贅，無用武之地。
這場比賽灰狼甚至嘗試讓末節在一段時間內打小球，他們對於Doncic和Irving這種球星直接換防單打的模式，似乎守得並沒有像上一輪對衛冕軍金塊那樣舒服。
Gobert雖然是4屆DPOY，但他並不是像Bam Adebayo和Anthony Davis這種靈活的全能型長人，當換防到菁英後場球員時，他不擅長應付這種情境。這成為灰狼在這一輪系列賽解決不了的問題，他們就是無法限制獨行俠雙星。
而相反的，Edwards面對獨行俠充滿運動能力的側翼以及禁區有阻攻能力的內線，他在處理情況的經驗以及技能包的豐富程度上，明顯不如Irving和Doncic，當他「飛不起來」時、當灰狼失去有效衝擊內線的法寶之後，他們該怎麼辦？這將是「蟻人」和他的球隊在下一季需要去克服的課題。