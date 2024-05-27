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快評／獨行俠內線變「禁飛區」　Edwards進攻端缺點在西決被放大

▲Anthony Edwards在西區決賽面臨很大的挑戰，當他衝擊禁區時，協防的獨行俠長人有足夠的體型和爆發力影響他的出手，禁區變成「禁飛區」。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Edwards在西區決賽面臨很大的挑戰，當他衝擊禁區時，協防的獨行俠長人有足夠的體型和爆發力影響他的出手，禁區變成「禁飛區」。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

狂野西區今年的競爭水準之高，就有如「鬥獸棋」一般，擁有內線「3高」的明尼蘇達灰狼擊敗了MVP Nikola Jokic坐鎮的丹佛金塊，但面對禁區護框能力出色的達拉斯獨行俠，他們進攻端優勢無法展現，Anthony Edwards在系列賽越投越遠、攻框慾望越來越低，急停投籃不穩問題被放大，當對手有能力讓他遠離籃筐時，這位年輕的超級球星看起來不知道如何解決問題，這將會是他未來成長之路必須克服的主要難關。

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Anthony Edwards被限制　獨行俠禁區變「禁飛區」

此役賽前，TNT分享了Anthony Edwards在西區決賽前兩戰與季後賽前兩輪的指標性數據對比。灌籃得分方面，他前兩輪完成11記，西區決賽前兩戰0次；投籃命中率前兩輪50%，西決33%；前兩輪他場均投籃出手數為20.4次，西決只有16.5次；禁區得分，前兩輪11.1分，西決只剩3.0分；平均出手距離前兩輪14.6英尺，西決17.3英尺。

巨星成色決定了這一輪系列賽的進程

G1：獨行俠ISO單打每回合得到1.11分，灰狼只有0.39分

G2：獨行俠ISO單打每回合得到1.29分，灰狼只有0.44分

當球隊進攻端運轉不順時，Luka Doncic可以運用他的體型噸位、Kyrie Irving可以運用自己的運球技巧和速度去一對一擊敗防守者。Edwards在前兩輪也展現了自己有這種潛力，但他還沒到達顛峰，還需要變得更好，更加懂得怎麼去善用自己的優勢，判讀場上空間和防守形勢。

▲此役第三節6分15秒左右的時刻，Edwards切入突破防守者，面對前來補防的獨行俠中鋒Daniel Gafford，他直接狠狠地在後者臉上暴扣。（圖／美聯社／達志影像）
▲此役第三節6分15秒左右的時刻，Edwards切入突破防守者，面對前來補防的獨行俠中鋒Daniel Gafford，他直接狠狠地在後者臉上暴扣。但這只是他本輪系列賽為數不多的精采攻框鏡頭。（圖／美聯社／達志影像）
獨行俠比金塊更能夠限制Edwards衝擊籃下，前兩場讓他在禁區8投2中；而在對上丹佛的系列賽，灰狼禁區命中率高達65%，對上獨行俠前兩戰則只有54%。在關鍵G3的最後5分鐘，灰狼只靠Edwards的一次上籃和Naz Reid的罰球得到3分。對比Luka Doncic和Kyrie Irving分別用翻身跳投以及運球突破中距離命中幫助主場軍穩定軍心，差距不可謂不大。

在在前兩場比賽中，灰狼外線發揮更好，這是比賽場面之所以看起來很膠著的原因。不過獨行俠始終支配著禁區，在籃板保護以及內線護框方面做得特別出色，這得歸功於Derek Lively II和Daniel Gafford兩位長人帶來的高度和運動能力，讓Edwards無法在內線橫行無阻

灰狼今年例行賽並非是進攻特別出色的球隊，但在季後賽他們展現出來的團隊進攻效率讓人肅然起敬，其中他們依賴、並圍繞之運轉的核心就是Edwards，這位年輕後衛切入攻擊籃下的破壞力是聯盟中極為稀有的能力，幫助灰狼在前兩輪摧毀了護框能力不強的太陽和金塊，打出超水準的團隊進攻表現。

但在西區決賽，這位超級球星開始面臨到真正的挑戰，獨行俠內線擁有足夠的體型和爆發力去封蓋他的投籃，主防他的Derrick Jones Jr.因此可以更壓迫的貼上前去影響他的急停跳投

▲灰狼「守死」太陽進攻！2場得分未破百，Rudy Gobert透露：他們打的很掙扎。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰狼中鋒Rudy Gobert是4屆DPOY得主，但他並不是像Bam Adebayo和Anthony Davis這種靈活的全能型長，不擅長應付換防情境。（圖／美聯社／達志影像）
Gobert不擅長換防　灰狼守不住Doncic和Irving

而在防守端，獨行俠使用的是和金塊完全不同的進攻模型，Doncic和Irving大量使用擋拆和ISO單打，Edwards和Jaden McDaniels已經盡力，但灰狼的長人無法換防守住這兩人這就讓它們在防守擋拆時的選項變得很少，因為Rudy Gobert和Towns一離開禁區後，他們的高度就變成累贅，無用武之地。

這場比賽灰狼甚至嘗試讓末節在一段時間內打小球，他們對於Doncic和Irving這種球星直接換防單打的模式，似乎守得並沒有像上一輪對衛冕軍金塊那樣舒服。

Gobert雖然是4屆DPOY，但他並不是像Bam Adebayo和Anthony Davis這種靈活的全能型長人，當換防到菁英後場球員時，他不擅長應付這種情境。這成為灰狼在這一輪系列賽解決不了的問題，他們就是無法限制獨行俠雙星。

而相反的，Edwards面對獨行俠充滿運動能力的側翼以及禁區有阻攻能力的內線，他在處理情況的經驗以及技能包的豐富程度上，明顯不如Irving和Doncic，當他「飛不起來」時、當灰狼失去有效衝擊內線的法寶之後，他們該怎麼辦？這將是「蟻人」和他的球隊在下一季需要去克服的課題。

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